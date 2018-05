Mattarella | tre indagati per minacce al presidente sui social | rischiano fino a 15 anni

Governo - insulti e minacce a Mattarella su Facebook : tre persone indagate. Rischiano fino a 15 anni di carcere : Per le minacce e gli insulti comparsi sui social nei confronti di Sergio Mattarella ci sono i primi indagati. Tre le persone sotto inchiesta a Palermo nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal pm Gery Ferrara, ma al vaglio ci sono altre decine di frasi apparse su altri profili. La procura li accusa di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ...

Sergio Mattarella - il 'golpetto' in extremis : ha ricontattato Paolo Gentiloni : ... l'Italia sarebbe rimasta letteralmente scoperta nei prossimi mesi, in balìa della speculazione finanziaria che il Colle credeva di aver scongiurato dicendo no a Paolo Savona all'Economia.

Domani a Trento #iostoconMattarella - manifestazione a favore del presidente : Trento. Una manifestazione a Trento è annunciata per Domani pomeriggio, mercoledì 30 maggio, con il titolo #iostoconMattarella, dal Pd del Trentino con Anpi, Arci, Cgil, Cisl e Uil, Verdi, Socialisti, ...

Giorgia Meloni umilia Sergio Mattarella : 'Lo spread vola oltre 300 punti. Chiamerà Otto von Bismarck?' : Chiamato da Sergio Mattarella per evitare ripercussioni finanziarie e, soprattutto, per evitare il governo M5s-Lega con Paolo Savona all'Economia, sembra aver terrorizzato i mercati. Lo spread vola ...

Mattarella - Assolombarda e altre sigle si schierano con il Quirinale : L'economia italiana vive una ripresa ancora fragile e bisogna evitare tensioni che possano lacerare l'Italia e colpire imprese e famiglie, risparmiatori e investitori». «La nostra nazione - è la ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

SPREAD OGGI - OLTRE 200 PUNTI/ Differenziale Btp-Bund alle stelle : colpa di Mattarella o di Lega-M5s? : Dopo aver aperto in calo fino a 190 PUNTI base, lo SPREAD torna a salire raggiungendo quota 230. Il caos politico sembra pesare molto sul Differenziale tra Btp e Bund(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:37:00 GMT)

Ci sono gli estremi per chiedere l'accusa di alto tradimento per Mattarella? : Domenica sera, dopo il fallimento di portare Conte a Palazzo Chigi con Savona all'Economia, i leader di Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia hanno detto che avrebbero chiesto al Parlamento di mettere sotto accusa per tradimento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

"Voglio un'Europa più forte ma più equa" : le parole di Savona che potrebbero convincere Mattarella : Paola Savona e il comunicato stampa rilasciato all'ora di pranzo Alla candidatura di Paolo Savona, proposto come possibile futuro Ministro dell'Economia, il Quirinale ha cominciato a storcere il naso.

Sergio Mattarella senza paracadute - pronto il piano estremo : il suo governo : Il governo di Giuseppe Conte balla sull'orlo del precipizio e Sergio Mattarella corre ai ripari: convinto a non mollare il suo veto su Paolo Savona all'Economia, il Capo dello Stato secondo il Giornale è già pronto a rispolverare il suo 'piano B'. 'Un governo del presidente che traghetti il Paese alle elezioni', perché di fronte al diktat di Matteo ...