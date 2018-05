Mattarella | la forza tranquilla contro i populismi

Salvini : Mattarella come don Abbondio. Su Forza Italia : con viva Merkel e banche - situazione difficile : ... commentando la crisi istituzionale che si è aperta in Italia dopo il no del presidente della Repubblica alla proposta di Paolo Savona per il dicastero dell'Economia.

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

La Germania fa il tifo : "Forza Sergio Mattarella!" : In questi giorni caldissimi per i rapporti tra Germania e Italia , diversi quotidiani tedeschi hanno messo nel mirino il nostro Paese. Di fatto vignette, copertine e sfottò contro il governo ...

Mattarella : 'Rafforzare la democrazia contro la minaccia della violenza' : La dichiarazione del Capo dello Stato in occasione dell'anniversario strage Piazza della Loggia - Nel pieno della crisi istituzionale le parole di Sergio Mattarella in occasione del 44esimo ...

Mattarella - la forza tranquilla finalmente scoperta dagli italiani : Mentre gli italiani apparecchiavano la cena di una domenica sera qualunque, Sergio Mattarella si è finalmente rivelato a loro per quello che è: un drago, apparso finora agnello agli osservatori meno attenti. Misurato, resiliente, corridore dalle lunghe distanze, come ogni democristiano che si rispetti. Uno che alla spavalderia dei suoi nemici (perché questo ora sono, Di Maio, Salvini) ha risposto con la misura. Ai proclami apocalittici di ...

Mattarella : forza legalità non si ferma : 10.55 "Sono passati 26 anni dalla strage di Capaci,che spezzò la vita di Falcone, della moglie, il magistrato Francesca Morvillo,e di 3 uomini della scorta. La memoria del loro impegno e il loro sacrificio sono parte della coscienza civile e democratica del Paese,riferimento prezioso per la comunità nazionale". Così il Capo dello Stato, Mattarella. "La mafia verrà sconfitta. Il testimone che i due magistrati ci hanno consegnato camminerà ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo dirà Forza Italia” : “Abbiamo chiesto ventiquattro ore al presidente Mattarella che ce le ha concesse e ora aspettiamo il centrodestra. Se Berlusconi è disponibile ad un passo indietro per far nascere un Governo M5S-Lega ce lo dirà Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli uscendo da Montecitorio L'articolo Governo, Toninelli (M5s): “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo ...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

No al 'governo neutrale' di Mattarella anche da Forza Italia : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …

'No tu no'. I veti incrociati di Pd - Forza Italia e Lega - e l'ottimismo di Mattarella - : Questi ultimi, a suo dire, sarebbero i principi che ispirano la proposta politica dei Cinquestelle. Berlusconi si presenta come "stabilizzatore" e cita ripetutamente l'Europa, dove, con un governo ...

Consultazioni : oggi la seconda giornata<br>PD - Forza Italia - Lega e M5S da Mattarella : 10.35 - La deLegazione del Partito Democratico è entrata a piedi al Quirinale dopo essersi riunita questa mattina al Nazareno. Subito dopo l'incontro con Mattarella, Maurizio Martina ha dichiarato:Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra. Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino. Nell'elezione dei presidenti delle Camere è emersa una ...

Consultazioni - Forza Italia da Mattarella. Martina : “No ipotesi di governo che ci riguardano” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...