Mattarella all’Aism : “Sconfiggeremo insieme la sclerosi multipla” : Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) – “I cinquant’anni di Aism sono un traguardo e allo stesso tempo un punto di partenza per il futuro. Ci incontreremo presto alla ricorrenza che determinerà la sconfitta della malattia. Io ci credo insieme a voi. La sclerosi multipla la sconfiggeremo insieme”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla delegazione dell’Associazione italiana sclerosi ...

La Meloni in aiuto di Mattarella Riecco il governo Lega-M5s FdI appoggia i giallo-verdi : L’offerta della Meloni giunge a poche ore di distanza dall’ennesima doppia giravolta di Di Maio che, preso atto del fatto che Salvini non lo avrebbe seguito, non solo ha ritirato i bellicosi propositi di impeachment con annessa protesta popolare Segui su affaritaliani.it

Di Maio ha detto che il M5S rinuncia alla messa in stato di accusa di Mattarella : In un comizio a Napoli Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha detto di aver preso atto che Matteo Salvini, segretario della Lega, non vuole mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per The post Di Maio ha detto che il M5S rinuncia alla messa in stato di accusa di Mattarella appeared first on Il Post.

Pd - tra i militanti dem in piazza per Mattarella : “Allearsi con Berlusconi? E’ il più governativo”. “Rischio fascismo” : “Il Pd con il centrodestra alle future elezioni? Anche Ottaviano e Cesare si sono alleati per vincersi l’un altro. Quando si è fatta la Costituzione, Partito comunista, socialisti, democrazia cristiana si unirono per dare al Paese una struttura condivisa”. “Berlusconi? Non è il nostro alleato naturale ma si è rivelato governativo”. Sulla porta d’ingresso del “Passe-partout” di Bologna, come in altri circoli di tutta Italia, il Pd ha esposto la ...

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini : “Errore Mattarella - ma no a insulti” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

Governo - Mattarella convoca Cottarelli alle 16.30 : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà questo pomeriggio alle ore 16.30 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli. Lo...

