Massimiliano Ossini è il nuovo volto di “Uno Mattina estate”

domanipress

: Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, Lavorare e per coloro che amiamo e am… - massimilianotv : Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, Lavorare e per coloro che amiamo e am… - raspa90 : RT @massimilianotv: Ecco un “assaggio” di una fase della produzione ... Semplici e genuini sono quasi pronti per voi! @mulini_pastifici_18… - massimilianotv : Ecco un “assaggio” di una fase della produzione ... Semplici e genuini sono quasi pronti per voi!… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Nessuna pausa estiva per l’amato. Dopo i successi dell’anno televisivo giunto quasi al termine, diviso tra “Linea Bianca” su Rai1 e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2, la Rai sembra premiare le fatiche del giovane conduttore affidandogli la conduzione diil prestigioso contenitore mattutino di attualità in onda dalle ore 6.45 su Rai1 e realizzato in collaborazione con il Tg1. La notizia è stata ufficializzata proprio in occasione dell’ultima settimana di messa in onda dello show “Mezzogiorno in famiglia” che conduce con successo dal 2016.e la giornalista Valentina Bisti formeranno così la nuova coppia al timone della versione estiva del popolare programma. Cronaca, attualità, politica e costume, cultura e sociale con rubriche dedicate alle stelle, all’arte, alle tasche dei cittadini, alla salute ed una visuale sul bel territorio italiano ...