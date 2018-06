Massimiliano Ossini è il nuovo volto di “Uno Mattina estate”

UnoMattina Estate - Massimiliano Ossini e Valentina Bisti al timone da lunedì 4 giugno : Cronaca, attualità, politica e costume, cultura e sociale con rubriche dedicate alle stelle, all'arte, alle tasche dei cittadini, alla salute ed una visuale sul bel territorio italiano sono solo ...

Uno Mattina Estate 2018 dal 4 giugno con Massimiliano Ossini e Valentina Bisti : Massimiliano Ossini Sarà un’inedita coppia a dare il via al palinsesto estivo di Rai1. Da lunedì 4 giugno torna Uno Mattina Estate, consueta appendice nei mesi caldi del popolare morning show della prima rete della tv pubblica. La conduzione sarà al 50% rinnovata. La conferma è quella della giornalista Valentina Bisti, che nella scorsa stagione aveva affiancato alla guida del programma Tiberio Timperi. Quest’ultimo non ci sarà; per ...

Chi è Massimiliano Ossini - celebre conduttore Rai : Garbato e affascinante: Massimiliano Ossini è senza dubbio uno dei conduttori Rai più amati di sempre. Classe 1978 è nato a Napoli e ha una laurea in Scienze della Comunicazione, conseguita frequentando l’Università di Milano. Molto religioso, quando era giovanissimo sognava di iscriversi al seminario e diventare prete, in seguito però ha cambiato idea, iniziando una carriera nel mondo dello spettacolo. L’esordio è arrivato con ...

Massimiliano Ossini : “Mia moglie aveva un tumore. Le dissero di interrompere la gravidanza” : “Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: ‘Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34″. Queste le parole di Massimiliano Ossini che al settimanale DiPiù ha raccontato il difficile momento che lui e la moglie Laura ...

