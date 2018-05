Martedì di lutto in Belgio | ennesimo attacco terroristico nel cuore di Leigi

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Torna l’incubo del terrorismo in: altri tre morti durante la mattinata del 29 maggio a Liegi. Le vittime sono due poliziotte di 53 e 45 anni e uno studente di pedagogia di 22 anni. L’ identità delle due donne, entrambe madri, e del giovane, che avrebbe dovuto laurearsi per diventare insegnante nel giro di poche settimane, sono state rese pubbliche, dopo poche ore dall'accaduto, dal sindaco della città e dal capo della polizia che esprimono il loro cordoglio. Il ministro degli interni belga si è espresso sul fatto con queste parole: “I nostri pensieri sono con le vittime di questo atto orribile. Stiamo lavorando per stabilire il quadro di che cosa sia accaduto esattamente”. Una dinamica tutta da accertare Secondo le ricostruzioni l’attentatore, Benjamin Herman, era un cittadino francese originario di Rochefort. L’uomo sarebbe stato fermato dalle poliziotte per un controllo di ...