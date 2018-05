Maria Grazia Chiuri | vi racconto il savoir-faire degli Atelier Dior

MariaNO CATANZARO LASCIA IL TRONO?/ Uomini e Donne - Giulia De Lellis lo accusa : "Ma è pazzo - ringraziasse!" : MARIANO CATANZARO non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:30:00 GMT)

Maria Falcone ringrazia Rai con medaglia : ANSA, - ROMA, 18 MAG - Una medaglia al servizio pubblico per l'impegno nel contrasto alla mafia e per la promozione della cultura della legalità. E' il riconoscimento consegnato questa mattina dalla ...

Emma lascia la commissione esterna del Serale per il tour : il ringraziamento di Maria De Filippi : Emma lascia la commissione esterna del Serale per dedicarsi al tour organizzato per Essere qui. L'artista si è prestata alla sostituzione di alcuni assenti in queste ultime settimane, ma è ora arrivato il momento di tornare ai suoi impegni lavorativi che l'attendono a partire dal 14 maggio. Sono parole di ringraziamento, quelle di Maria De Filippi, che ha voluto ancora una volta ribadire come l'estrema disponibilità di Emma abbia ancora una ...

Maria Grazia BUCCELLA / "Ho accompagnato Vittorio Cecchi Gori al pronto soccorso" (Sabato Italiano) : MARIA GRAZIA BUCCELLA, ospite a Sabato Italiano, incontrerà Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata fidanzata per diversi anni. Il suo successo e i grandi film.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:28:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori / "Maria Grazia Buccella mi ha salvato la vita - c'è sempre stata" (Sabato Italiano) : Vittorio Cecchi Gori, ospite oggi pomeriggio di Sabato Italiano, parla del suo rapporto d'amicizia con l'ex fidanzata Maria Grazia Buccella, la donna che gli ha salvato la vita.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:10:00 GMT)

Maria Grazia Buccella / Dai film con Tognazzi e Gassman all'amore per Vittorio Cecchi Gori (Sabato Italiano) : Maria Grazia Buccella, ospite a Sabato Italiano, incontrerà Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata fidanzata per diversi anni. Il suo successo e i grandi film.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:48:00 GMT)

Alessandra Amoroso - lascia Amici 2018/ Il ringraziamento a Maria De Filippi e il possibile sostituto : Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:22:00 GMT)

Maria Pia Pedalà : «Vivo con il fegato di Nicholas : è stato importante ringraziare i genitori» : Perché crede sia bello e importante poter guardare negli occhi la persona che ti ha fatto il regalo più prezioso, quello della vita, e ringraziarla. Per questo Maria Pia Pedalà, una donna siciliana di 42 anni, che nel 1994 ha ricevuto il fegato del piccolo Nicholas Green, sostiene la lotta di Marco Galbiati, che combatte per conoscere le persone che hanno ricevuto gli organi del figlio Riccardo, morto di infarto a 15 anni, nel gennaio 2017 (qui ...

Tumori : Maria Grazia Cucinotta con Komen per la lotta contro il cancro al seno : Continua il viaggio della ‘Carovana della Prevenzione’ di Susan G. Komen, tappa di oggi Castel Romano Designer Outlet. Per due giorni nel centro per gli acquisti romano, in via Pontina, tutte le donne avranno la possibilita’ di effettuare gratuitamente degli screening senologici grazie alla presenza dell’unita’ mobile di mammografia di Komen Italia. Ospite d’eccezione Maria Grazia Cucinotta che ha ricordato il ...

New York applaude a I Siciliani con Maria Grazia Cucinotta : New York applaude al docufilm I Sicilia del regista Francesco Lama. Alla presentazione negli Usa presenta la splendida Maria Grazia Cucinotta.

Ravarino - Mariagrazia Girotti trionfa in tv : La 23enne studentessa di Scienze della comunicazione ha partecipato al programma di Bonolis, Avanti un altro, aggiudicandosi 23mila euro

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Maria Grazia Alemanno sesta nello strappo nella 63 kg. Tra poco la prova di slancio : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-4 in cui si assegnano i titoli nella 63kg femminile e nella 77kg maschile. L’Italia si affiderà a Maria Grazia Alemanno ma sarà molto difficile strappare una medaglia per il contesto agonistico assai qualificato. Il Bel Paese fino ad ora ha conquistato un buon numero di medaglia, nella distribuzione tra prove di strappo ...

