Mare sostenibile | innovazioni e soluzioni per lo sviluppo dell’economia del mare

Giornata della Terra : consumi e spesa sostenibile - ecco come contribuire a fer Mare i cambiamenti climatici : Dopo che gli anni dal 2015 al 2017 sono stati quelli con il primo trimestre più caldo in assoluto, anche il 2018 si inserisce nella top ten collocandosi al sesto posto con una temperatura registrata sulla superficie della Terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,74 gradi celsius rispetto alla media del ventesimo secolo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della Terra (Earth day) che si festeggia in tutto il mondo ...

Italia 2030 - innovare - riqualificare - investire - trasforMare : dieci anni per realizzare un’Italia sostenibile : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...