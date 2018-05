MARCO BELLOCCHIO - Una restrospettiva al British Film Institute

Londra celebra MARCO Bellocchio : ... la psicanalisi, uno sguardo dissacrante e insieme miracolosamente empatico sugli aspetti del vivere, in quel modo solamente bellocchiano di rendere visionaria la Storia, la cronaca una metafora, la ...

#Cannes2018 La lotta - di MARCO Bellocchio : ... i budget, le piattaforme di fruizione, i metraggi, ecc, ecc, , ogni virgola di questo sublime romanzo filmato , dai I pugni in tasca in poi, è frutto di uno sguardo sul mondo moderno e atemporale ...

Cinema e rivoluzione : dialogo con MARCO BELLOCCHIO e Olivier Assayas : Personalità appartenenti al mondo del Cinema , tra cui Truffaut, Godard e Chabrol , protestano; qualche giorno dopo arrivano le proteste in piazza e l'adesione dei cineasti internazionali, i quali ...

Diavolo in corpo - di MARCO Bellocchio : Non tutto è in equilibrio: la dissertazione politica sul fallimento ideologico delle Brigate Rosse, la figura contraddittoria dello psicoanalista Prof. Raimondi , Alberto Di Stasio , , la recitazione ...