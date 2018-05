Marcatori Italia | Balotelli raggiunge Rivera e Ferrari

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) In Nazionale dopo quasi quattro anni. L'ultima presenza di Marioin azzurro risaliva infatti al 24 giugno 2014, nel match giocato a Natal, ai Mondiali brasiliani, in cui la sconfitta di misura contro l'Uruguay costò all'l'eliminazione al primo turno. Il suo ultimo gol dieci giorni prima a Manaus, nella gara d'esordio al torneo iridato vinta 2-1 dagli azzurri contro l'Inghilterra. Quattro anni dopo, SuperMario torna a vestire la maglia dell'nell'amichevole disputata a San Gallo contro l'Arabia Saudita e va subito a segno VIDEO: per lui è il gol nr. 14 in azzurro e, nella speciale classifica deidi tutti i tempi, gli permette dire due autentici miti come Giannie Giovanni. Nelle prossime amichevoli contro Francia ed Olanda VIDEO, l'ex attaccante di Inter e Milan mette nel mirino il terzetto composto da Libonatti, ...