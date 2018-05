Maratona Mentana | il direttore del TgLa7 | “Voglio salutare il mio amico Lamberto Sposini”

Mentana su Sposini / "Voglio interrompere la Maratona per salutare il mio amico Lamberto" : Mentana su Sposini, il giornalista su La7: "Voglio interrompere la maratona per salutare il mio amico Lamberto". Il problema di salute che ha colpito ormai da tempo il collega.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:45:00 GMT)

Bersaglio Mobile - Enrico Mentana blinda la prima serata dopo la 'mancata' Maratona domenicale : "La situazione richiederebbe almeno altre 6/7 ore di approfondimento" ha detto Enrico Mentana prima di lasciare la linea a Massimo Giletti per il consueto appuntamento con Non è L'Arena ieri sera, domenica 27 maggio, al termine di una mini Maratona iniziata alle 18.15 per seguire la salita al colle di Conte (risoltasi con una rinuncia all'incarico) e di un'edizione del Tg La7 durata fino alle 20.50. Agli aficionados del genere è parso ...

Governo : Conte rinuncia all'incarico SPECIALE TGLA7 #Maratonamentana : Prima del professore, colloqui separati con Mattarella di Salvini e Di Maio SEGUI LA DIRETTA - Quando tutto sembrava vicino alla conclusione per la formazione del nuovo Governo, la situazione si è di ...

Governo : Conte al Colle - veto di Mattarella su Savona SPECIALE TGLA7 #Maratonamentana : Secondo fonti autorevoli la tensione è altissima e la situazione ancora molto complicata SEGUI LA DIRETTA - Quando tutto sembrava vicino alla conclusione per la formazione del nuovo Governo, la ...

Governo : Conte al Colle - prima di lui anche Salvini e Di MaioSPECIALE TGLA7 #Maratonamentana : Secondo fonti autorevoli la tensione è altissima e la situazione ancora molto complicata SEGUI LA DIRETTA - Quando tutto sembrava vicino alla conclusione per la formazione del nuovo Governo, la ...

Governo : Di Maio va da Mattarella - Conte al Colle alle 19.00 SPECIALE TGLA7 #Maratonamentana : "Il problema non è Savona - commenta il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan - ma le idee della maggioranza sulla Ue. Ho sentito l'aggressività di altri Paesi, non della Germania. L'Italia è ...

Maratona Mentana - Chicco-show sul premier/ Lo chiama “Conte of Florence“ per legami con Boschi : poi Verdini.. : Maratona Mentana, altro Chicco-show sul nuovo premier al Quirinale: lo chiama "Conte of Florence" per i suoi legami con Maria Elena Boschi. Poi "stana" Verdini sulla giustizia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:07:00 GMT)

Alle 17.30 Giuseppe Conte al Quirinale SPECIALE TGLA7 #MaratonaMENTANA : Crisi politica Alle ultime battute. Anche il presidente della Camera Fico anticipa il rientro da Palermo a Roma SEGUI LA DIRETTA STREAMING -

Paolo Celata come Pif. A Maratona Mentana va in scena l'intervista interrotta (Video) : Quando la realtà supera la fantasia. A Maratona Mentana va in scena una riedizione degli storici scherzi che Pif realizzava per Le Iene una decina di anni fa. Si trattava di interviste a personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport che venivano interrotte sul più bello perché nel frattempo si incrociavano vip ritenuti più importanti.Le vittime rimanevano di sasso. Qualcuno stava al gioco, altri si arrabbiavano, soprattutto ...

Mentana 'descamisado' per le consultazioni di Fico : ogni Maratona ha la sua 'novità' : Look inedito per il direttore Enrico Mentana nello Speciale Tg La7 dedicato alle consultazioni del Presidente della Camera Fico: senza giacca d'ordinanza, Mentana si presenta in maniche di camicia e non per affinità d'outfit con i solitamente meno formali 5 Stelle. "Mi scuso perché conduco in camicia fin quando la temperatura in studio non scenderà sotto gli 80°" dice il direttore a una ventina di minuti dall'inizio della sua diretta, ...

Elezioni regionali in Molise - Mentana dice no alla Maratona notturna : "Sarebbe too much" : "Fare una no stop tv notturna sul voto in Molise sarebbe too much. Ma qui proverò a tenervi tempestivamente informati su un voto regionale che farà da termometro della febbre politica. Dalle 23 in poi..." Così Enrico Mentana ufficializza su Facebook la decisione di non fare una Maratona per lo spoglio del voto delle Elezioni regionali in Molise di oggi, domenica 22 aprile 2018, per quanto atteso dalla politica italiana per capire come ...