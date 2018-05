Mamma e figlia trovate morte nel letto “Abbiamo sentito un colpo fortissimo” Una 31

caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ci sono storie che a volte, data la loro crudeltà, ci fanno pensare che non siano avvenute in questo mondo. Un mondo troppo distante da noi, dalla nostra voglia di pace e libertà, a volte d’amore. Eppure, nella parte più oscura del globo, o meglio, in quella più nera della mente di alcuni, può scattare quel pericoloso interruttore che distoglie tutta l’umanità dall’anima e possono capitare vicende agghiaccianti di questo calibro. Siamo in Gran Bretagna e il protagonista di questa sanguinosa storia è un uomo di 28 anni che è stato arrestato per l’accusa di omicidio di una giovane madre e sua. Chris Boon era il marito della donna e il patrigno della ragazza. I corpi di Laura Mortimer, 31 anni, e suaElla Dalby sono stati trovati suldalla polizia arrivata nell’abitazione della donna a Gloucester, alle 4.50 di lunedì mattina. Il sospetto era riuscito ...