Mamma di 31 anni trovata senza vita a letto insieme alla figlia di 11 | nei guai il marito

Mamma e figlia trovate morte nel letto. “Abbiamo sentito un colpo fortissimo”. Una 31 anni - l’altra 11 : i corpi senza vita ritrovati dai pompieri chiamati dai vicini. La conferma della polizia : “Ecco chi è stato” : Ci sono storie che a volte, data la loro crudeltà, ci fanno pensare che non siano avvenute in questo mondo. Un mondo troppo distante da noi, dalla nostra voglia di pace e libertà, a volte d’amore. Eppure, nella parte più oscura del globo, o meglio, in quella più nera della mente di alcuni, può scattare quel pericoloso interruttore che distoglie tutta l’umanità dall’anima e possono capitare vicende agghiaccianti di questo calibro. Siamo in ...

"Abusi sessuali sulla figliastra di 11 anni" : in manette 51enne e la Mamma della ragazzina : Sorpreso in camera da letto mentre consumava un rapporto intimo con la figlia undicenne della compagna. E' accaduto a Bagheria (Palermo), dove la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni e la madre della ragazzina.

Laura Mortimer - Mamma 31enne - trovata morta a letto con la figlia di 11 anni. Arrestato il marito : In Gran Bretagna un uomo di 28 anni è stato Arrestato per l'accusa di omicidio di una giovane madre e sua figlia. Chris Boon era il marito della donna e il...

La Mamma di Allegri è morta / Carla Danesi si è spenta a 74 anni - era da tempo ricoverata a Milano : La mamma di Allegri è morta, dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta a settantaquattro anni Carla Danesi. Livornese doc aveva lavorato come infermiera e poi in un'impresa di pulizie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:00:00 GMT)

“Non ce la facevo più a vederla così” - a 80 anni Mamma dona un rene alla figlia malata : Il gesto d'amore di una mamma nei confronti della figlia: nonostante l'età avanzata la donna si è sottoposta a un intervento chirurgico delicato di espianto organi per donare un rene alla figlia che era costretta a ricorrere alla dialisi dopo che il precedente organo trapiantato aveva smesso di funzionare.Continua a leggere

“Chi si rivede!”. Ecco la nuova Giusy Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo così : una bellissima Mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

Dylan Douglas a 17 anni è il perfetto mix tra Mamma Catherine Zeta Jones e papà Michael Douglas - che fortuna - : Metti che tuo papà è Michael Douglas che oggi a 73 anni sembra un vecchietto ma che fino a un battito di ciglia fa era uno dei sex symbol di Hollywood e del mondo intero. Metti che tua mamma è Catherine Zeta Jones che a 48 anni come a 20 viene dalla luna ed è bellissima. Scegliere a chi somigliare dei due capiamo sia uno di quei giochini da pistola alla ...

A 78 anni diventa Mamma : adotta la figlia naturale del compagno : Dopo una vita trascorsa insieme, l'anziana ora potrà finalmente chiamare legalmente figlia la 51enne dopo aver ottenuto il via libera dal Tribunale civile che ha riconosciuto il lungo e forte legame affettivo che esiste tra le due donne.Continua a leggere

Agrigento - auto giù da viadotto : muoiono Mamma e figlio di 4 anni - grave la sorellina di 7 : Una donna di 32 anni e il suo bambino di 4 anni sono morti per essere precipitati con la loro auto giù da un viadotto sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina a Lercara Friddi, in provincia di Agrigento. Gravissima la figlia di 7 anni, che viaggiava con loro, e che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Palermo. Ancora da chiarire la dinamica.Continua a leggere

Varese - Mamma e figli vittime di violenze e maltrattamenti per anni : arrestato 35enne : I nonni, complici del figlio 35enne, obbligavano persino i nipoti a prendere la madre a sassate. Alla fine un amico ha convinto la donna a denunciare

Mamma salva bimba 10 anni da nozze combinate in Bangladesh/ Il marito della donna le teneva segregate in casa : Milano, sposa bambina a 10 anni con un 22enne in Bangladesh: Mamma la salva dalle nozze combinate stracciando i passaporti. Processo in corso, denuncia per il marito(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:35:00 GMT)

