Maltrattamenti su bimbi dell' asilo | arrestate due maestre

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Dovranno rispondere'accusa del reato dinei confronti dei propri alunni le due insegnanti che sono statequesta mattina dai carabinieri nel piccolo centro di Colorno, in provincia di Parma. Secondo la locale Procuraa Repubblica, infatti, le dueavrebbero perpetrato continui e ripetuti atti di violenza e punizioni eccessivamente restrittive sui loro scolari, bambini di appena tre/cinque anni di vita. I piccoli venivano shockati e traumatizzati fino all'inverosimile dall'ignobile comportamentoe loro insegnanti. "Mangia in piedi con il piatto in mano, come un animale": sarebbe questa la punizione che unae dueincriminate avrebbe comminato nei confronti di un bambino troppo irrequieto, reo - a dire'insegnante - di aver disubbidito all'ordine di rimanere fermo e buono. Purtroppo si sono moltiplicati a macchia d'olio gli ...