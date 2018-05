Maltempo | forte vento a Moncalieri | alberi caduti | sollevata la copertura del circolo di

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e forte Maltempo : alto rischio di grandine e tornado : 1/18 ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Forte Maltempo in Sri Lanka : 5 morti e 7 dispersi : Cinque morti e sette dispersi dopo l’ondata di maltempo che ha sferzato lo Sri Lanka. Pioggia battente e forti raffiche di vento hanno colpito in particolare il distretto orientale di Trincomalee, dove sono state registrate le vittime. Oltre 9000 persone hanno dovuto fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni e centinaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. L'articolo Forte maltempo in Sri Lanka: ...

FRECCE TRICOLORI SUL LAGO MAGGIORE A VERBANIA/ Video - forte Maltempo : show rinviato di un’ora (20 maggio) : FRECCE TRICOLORI sul LAGO MAGGIORE, oggi 20 maggio 2018 a VERBANIA. Come e quando vederle: le esibizioni in diretta tv, ma solo in alcune regioni. Le ultime notizie sulla manifestazione(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:03:00 GMT)

Forte Maltempo in India : almeno 84 morti : Sono almeno 84 le vittime dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sugli stati Indiani dell’Uttar Pradesh, del Bengala Occidentale, dell’Andhra Pradesh, e del Telangana. Violente piogge e forti venti, con raffiche a oltre 100 km/h, hanno sferzato anche Nuova Delhi. In Uttar Pradesh, in particolare, hanno perso la vita 52 persone e altre 131 sono rimaste ferite. Nell’aeroporto internazionale di Nuova Delhi, in poche ore ...

Festa della Mamma - forte Maltempo in arrivo : allerta meteo della protezione civile per tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest, che nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, più frequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Piemonte - forte Maltempo con grandine e neve su tutta la Regione : Forti temporali, con grandine e vento forte, in molte aree del Piemonte: resta per almeno 36 ore dalla Valsesia alle valli cuneesi e in tutte le pianure. Il piu’ colpito, finora, e’ stato il Pinerolese: allagamenti a Bibiana, al confine con la provincia di Cuneo. In quella zona della Regione la rete Arpa ha registrato nelle ultime 24 ore 78 millimetri di pioggia a Luserna S.Giovanni (Torino), 75 a S.Martino Chisone (Torino). In ...

