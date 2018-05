Maltempo | caos a Torino | cadono tegole | allagati i sotterranei dell’ospedale | tram fermi

meteoweb.eu

: Maltempo e caos: sottopassi allagati e strade impraticabili a causa del temporale [FOTO] - KrAkKa : Maltempo e caos: sottopassi allagati e strade impraticabili a causa del temporale [FOTO] - viverefano : Maltempo e caos: sottopassi allagati e strade impraticabili a causa del temporale [FOTO] - allnews24eu : Traffico, maltempo e sciopero nazionale in Francia: Costa Azzurra nel caos - -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Un altro temporale anella serata, mentre c’erano ancora i disagi causati dalla bufera del pomeriggio. Il traffico è bloccato in via San Donato, per la caduta dida un condominio: le linee di bus Gtt 29, 59 e 59b sono state deviate in enbe le direzioni. Il sottopasso ‘Lanza’ in corso massimo d’Azeglio, e’ stato allagato. Ilha provocato disagi anche nella sede dell’università di Economia, in corso Unione Sovietica, dove alcuni corridoi sono stati. Problemi anche in provincia di, a Leini’, per la caduta di alberi. L'articolodell’ospedale,Meteo Web.