Maltempo | a Torino quasi 40 mm di pioggia in un’ora 

Maltempo - ‘inverno’ a Torino : bufera di vento e grandine sulla città [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo : allerta per la piena dei fiumi dal Cuneese a Torino : allerta gialla per la piena dei fiumi in Piemonte, nel Cuneese e nel Torinese, per la concomitanza di forti piogge e del disgelo della neve ancora abbondante anche sotto i 2.000 metri. Il periodo più critico è previsto – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – dal primo pomeriggio di domani. La quota neve sarà solo oltre i 2.400-2.500 e sulla base delle precipitazioni previste tra oggi e domani, “sono ...

Allerta Maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)