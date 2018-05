Magellano | fra mare e terra anche la storia diventa umana

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Gianluca Barbera ha avuto la capacità di rendere il romanzo storico insofferente persino ai limiti di un genere classico. È in libreria con il suo, edito da Castelvecchi, torna con un progetto di scrittura completamente nuovo e distante dall’ultimo romanzo per Aliberti, uscito lo scorso anno (La truffa come una delle belle arti). In entrambi i romanzi però emerge la cifra di questo autore, più che altro le sue punte acuminate di ironia che usa nella lingua, una lingua – consentitemi – perfetta.Prezzo: 14.87€ Acquista su Amazona poche settimane dalla sua circolazione è già in classifica tra i libri più letti nelle grandi piattaforme, fra i best seller di ...