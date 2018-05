M5s | Castelli | ' Inspiegabile il mancato passo indietro di Savona'

"Lo spread sale perché la Bce compra meno Btp e Mattarella ha prodotto incertezza". Intervista a Laura Castelli (M5s) : La Bce di Mario Draghi sta comprando meno titoli italiani, allentando il Quantitative Easing, mentre Sergio Mattarella ha gettato il Paese nell'incertezza politica. Sono queste le cause dell'aumento repentino dello spread, secondo Laura Castelli. Uno dei luogotenenti più stretti di Luigi Di Maio, Castelli ha seguito l'intera trattativa per la stesura del contratto di governo. Ed è fin dal suo ingresso in Parlamento, cinque anni fa, ...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Laura Castelli - "gola profonda" M5s/ "Deputati lobotomizzati - Di Maio schiavo del gossip" : Laura Castelli, "gola profonda" M5s: deputata al centro dello scandalo pentastellato del libro Supernova, è lei la fonte interna degli autori Biondo e Canestrati(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:18:00 GMT)

M5s - Laura Castelli impresentabile anche per i grillini : chi le sfila la poltrona da ministra : impresentabile anche per i suoi. Laura Castelli , deputata ed 'economista' , con laurea breve, del Movimento 5 Stelle , sarà ancora nel governo ma con una poltrona diversa. La pasionaria No Tav , ...

Rumor squadra governo M5s-Lega : economia all'anti-euro Paolo Savona - le ipotesi per Fraccaro - Castelli - Giorgetti : Indiscrezioni sulla squadra di governo su cui il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo. Oltre ai Rumor che danno il giurista Giuseppe Conte e il presidente di ...

Castelli - M5s - : contratto è ambizioso e le coperture ci sono : Roma, 19 mag. , askanews, 'Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ...

Governo - Castelli (M5s) : “La Tav? Nel contratto di governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” : “Non è vero che nel programma non c’è il no alla Tav. La forma in cui l’abbiamo scritta rafforza ancora di più l’interruzione di quell’opera inutile“. Sono le parole della deputata del M5S, Laura Castelli, che in questi giorni ha fatto parte del tavolo tecnico per la stesura del contratto tra il movimento e la Lega. “Come è scritta oggi ci sono due punti che fanno in modo che quell’opera non si ...

Contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Castelli : 'Sul Def risoluzione M5s-Lega' : La maggioranza gialloverde avanza. 'Puntiamo a portare in Aula una risoluzione con pochi punti ma che sia il più possibile condivisa anche dagli altri gruppi, 'accoglientè, nello stesso spirito con ...

Governo - Castelli (M5s) : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai - non penso faccia parte del bene della politica” : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai, non penso faccia parte del bene della politica”. Così la deputata 5 stelle Laura Castelli nega la possibilità, proposta dal leghista Armando Siri, di trovare le risorse per l’applicazione della Flat tax con una nuova rottamazione. E sulle grandi opere, altro nodo contestato del possibile contratto, taglia corto: “Vedrete quando sarà pronto il contratto” L'articolo ...

Castelli - M5s - : accordo su tutti i punti - c'è reddito cittadinanza : "Abbiamo parlato di lavoro, superamento della Fornero, quota 100 e categorie usuranti. Non ci sono punti su cui non ci sia accordo". Così la deputata del M5S, Laura Castelli, al termine del tavolo M5S-...