Luparense-Acqua&Sapone Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Calcio

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense-Acqua&Sapone Unigross 5-3. Fattore campo decisivo - Mello trascina i Lupi alla vittoria : Fattore campo decisivo in gara-1 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. La Luparense supera 5-3 l’Acqua&Sapone Unigross al termine di un duello entusiasmante, in cui gli abruzzesi sfiorano il colpaccio prima di sgonfiarsi nella ripresa e lasciare campo ai padroni di casa, abili nell’incamerare il primo punto di una serie che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni. I campioni d’Italia dimostrano subito ...

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone Unigross si giocheranno lo scudetto! Eliminati Came Dosson e Real Rieti : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. A contendersi il titolo, dunque, saranno i campioni d’Italia in carica e i vincitori della Coppa Italia 2018, che hanno concluso la regular season a braccetto in prima posizione. I Lupi hanno sudato le classiche sette camicie per avere la meglio sulla Came Dosson, la sorpresa più bella della stagione, ma sono riusciti a passare il turno grazie al ...

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : domina il fattore campo in gara-1 - primo match point per Luparense e Acqua&Sapone : Il fattore campo fa la differenza in gara-1 delle Semifinali dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense e Acqua&Sapone Unigross si confermano le favorite per la conquista del tricolore grazie alla vittoria nella prima partita delle Semifinali e potranno giocarsi il match point venerdì 18 maggio, quando in trasferta puntano a strappare il pass per la finale. La Luparense ha demolito la Came Dosson nella prima frazione, mettendo a ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense - Acqua&Sapone e Real Rieti in semifinale. Per Came Dosson e Napoli tutto rimandato gara-3 : Arrivano già i primi verdetti in gara-2 dei Quarti di finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense, Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti sono in semifinale, mentre per conoscere la vincente del confronto tra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli sarà necessario attendere la “bella”. I Lupi hanno prevalso 3-6 sul campo dell’Axed Latina, che è rimasto a lungo attaccato alla partita, salvo cedere nelle battute conclusive del match. ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone impongono il fattore campo in gara-1 - pari tra Came e Napoli - blitz Rieti a Reggio Emilia : Luparense e Acqua&Sapone piazzano subito il primo colpo, Came e Napoli in parità, colpo Rieti a Reggio Emilia. Si aprono con due conferme e una clamorosa sorpresa i Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. L’equilibrio regna sovrano in tutte le partite in programma per gara-1 dei Quarti della postseason. E così l’Acqua&Sapone Unigross, dopo la grande paura iniziale, si impone 5-2 contro l’Italservice Pesaro al termine di un ...

Calcio a 5 - 25^ giornata Serie A 2018 : Luparense e Acqua&Sapone ancora a braccetto. Reazione Came - Kaos scavalca Rieti : Prosegue la fuga in coppia al vertice del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Nella 25^ e penultima giornata, la Luparense ha sconfitto 3-8 il Feldi Eboli grazie alle doppiette di Ramon, Jesulito e Rafinha e ha preservato la prima posizione in compagnia dell’Acqua&Sapone Unigross, che ha approfittato del ritiro dal campionato da parte del Pescara per ottenere la vittoria per 6-0 a tavolino e restare a contatto con i ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : la capolista Came Dosson a Reggio Emilia per difendere la vetta - impegni agevoli per Acqua&Sapone e Luparense : Espugnare Reggio Emilia e conservare la vetta della classifica. Una vera e propria impresa attende la capolista Came Dosson, attesa ad una prova di maturità su un campo pressoché inespugnabile nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti, infatti, dovranno vedersela con il Kaos Reggio Emilia, saldamente in zona playoff nonostante 8 punti di penalità in classifica per una vicenda di passaporti ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Acqua&Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta - finale intensa con super Mammarella : Acqua&Sapone Unigross in trionfo. Gli abruzzesi vincono in rimonta la finale della Coppa Italia 2018, superando 3-1 la Luparense con le reti di Lukaian, Calderolli e Murilo e confermando la loro straordinaria competitività ai vertici nazionali del Calcio a 5. Per l’Acqua&Sapone si tratta della seconda vittoria del trofeo, dopo il successo nel 2014, quando sconfissero in finale la Lazio grazie alle giocate del portoghese Fernando ...

