L' Ungheria di Orban approva legge che vieta alle ong di aiutare i clandestini

Ungheria : nuovo parlamento lancia Orban : ANSA, - BUDAPEST, 8 MAG - Con una seduta inaugurale si è insediato il parlamento ungherese, eletto un mese fa, che ha conferito al premier uscante, Viktor Orban, che con il suo partito ...

Ungheria - folla in piazza contro Orban : 7.38 Decine di migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza a Budapest contro la rielezione del premier Viktor Orban, due settimane fa. I manifestanti, gridando gli slogan "Democrazia" o "Siamo la maggioranza", hanno promesso di continuare le proteste se il premier populista proseguirà con la sua agenda di misure restrittive contro la società civile e i media indipendenti. Al voto dell'8 aprile scorso,il partito del premier ha ottenuto il ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : proteste contro Orban - folla a Budapest contro risultato Elezioni : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Ungheria, folla in piazza a Budapest contro presidente Orban. Accuse di brogli e poca democrazia durante Elezioni.

Le proteste contro Orbán in Ungheria : A Budapest migliaia di persone hanno contestato il risultato elettorale della settimana scorsa, chiedendo un'opposizione unita The post Le proteste contro Orbán in Ungheria appeared first on Il Post.

Ungheria : migliaia in piazza contro Orban : ANSA, - BUDAPEST, 14 APR - migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza a Budapest per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato al populista nazionalista Viktor ...

Ungheria - Orban sostiene che combatterà Soros e le sue ONG : Recentemente Viktor Orban ha stravinto le elezioni politiche ungheresi, confermandosi per la terza volta consecutiva premier della nazione magiara. L'esito di tali elezioni presidenziali è stato considerato alquanto scontato da parte di diversi analisti ed opinionisti, anche e sopratutto per via del fatto che le opposizioni risultano essere poco influenti e sotto-rappresentate nei mass media e nell'opinione pubblica del paese dell'Europa ...

Ungheria - la ‘contro-rivoluzione’ di Victor Orbán e il suo personale concetto di democrazia illiberale : Il primo ministro Victor Orbán – paladino di Matteo Salvini e Giorgia Meloni – è riuscito a raggiungere la maggioranza sufficiente a dargli la possibilità di cambiare la Costituzione a suo piacimento e continuare la sua opera di trasformazione dell’Ungheria in una “democrazia illiberale”. Questa vittoria è stata costruita con un lavoro paziente, svoltosi sotto gli occhi consapevoli del Consiglio e della Commissione Ue. Dal 2010, lo ...

Meloni : seguire esempio dell’Ungheria di Orban : La leader di destra parla dell’ennesima vittoria del leader ungherese, definendolo “un modello” per il centrodestra italiano, critiche a M5s

Ungheria - Orbán a un passo dal traguardo dei due terzi di seggi che gli consentirà di modificare la Costituzione : La maggioranza di due terzi rafforzerà anche le basi istituzionali e diplomatiche della politica sovranista e di identità nazionale di Orbán nel confronto con l´Unione europea e con chi lo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : Ue “vittoria Orban elezioni? No pericolo per democrazia Europa” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: risultati Elezioni Ungheria, Viktor Orban stravince il voto, "Difensore contro l'invasione islamica". Ue, "no pericolo per democrazia" (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Elezioni Ungheria : Orbán rivince le elezioni - è al terzo mandato consecutivo : Ungheria - I dati sono ancora provvisori, ma c’è una certezza: Viktor Orbán sarà premier per il terzo mandato consecutivo. Il leader nazionalconservatore e sovranista si attesterebbe infatti al 49,5% dei consensi, una percentuale che si traduce nella maggioranza assoluta dei seggi, anche se probabilmente non avrà la maggioranza dei due seggi che gli consentirebbe di proseguire quella politica ispirata senza tante mezze misure a quella di ...

Ungheria al voto : Orban stravince con il 49% - è il terzo mandato di fila. «Un successo per difendere il Paese» : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010 in un voto che ha visto nel Paese un'affluenza record. Il...