L’Ungheria contro i migranti | di nuovo

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia ha l’occasione di allungare contro L’Ungheria : Seconda partita per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Il debutto è stato perfetto per gli azzurri, che sono usciti con i tre punti dal match contro la Polonia. Il cammino, però, è ancora lungo: ci sono altre quattro partite da giocare per raggiungere il traguardo finale, premio riservato alle prime due del torneo. Nel frattempo, però, l’Italia ha cominciato alla grande. La Polonia è stato un test arduo, ...