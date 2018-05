L' ultima crisi di Piazza Affari spiegata a mia nonna : ... eppure il mercato non ha mai dato cenno di nervosismo, arrivando invece addirittura a premiare Piazza Affari come la migliore d'Europa nel 2018, complice anche il fatto che era l'economia del ...

Silvia Provvedi : "La mia crisi con Fabrizio? Belen non c'entra. Gli ho dato un ultimatum" : "Ho dato a Fabrizio un ultimatum. Se non cambiano le cose ci separeremo". Silvia Provvedi ha lasciato l'appartamento nel quale viveva con Corona e in un'intervista a Verissimo ha raccontato i motivi della sua scelta. Una decisione avvenuta in concomitanza con l'apparizione di alcune foto che mostravano l'ex re dei paparazzi in compagnia dell'ex, Belen Rodriguez, ma Provvedi spiega che si è trattato solo di una coincidenza."Lui è in ...