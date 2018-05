Luigi di Maio | sua mamma Paola racconta | Ecco come era da bambino

Luigi Di Maio - il piano per il governo : Conte premier e Savona... Clamorosa retromarcia : ... Conte presidente del Consiglio, Paolo Savona nel governo, ma con un'altra persona al ministero dell'Economia . un accrocchio che richiederebbe, oltre che l'assenso del carroccio , con il quale Di ...

Luigi Di Maio/ La mamma del leader M5s : “Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : La mamma di Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 stelle raccontato da colei che lo conosce come nessuno mai: “Curioso e comunicatore fin da bambino…”.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:04:00 GMT)

5 consigli per Luigi Di Maio : Cosa pensano gli elettori 5 Stelle su questa fase di stallo politico in cui il leader, ino, del M5S viene sopraffatto da Matteo Salvini

Voto anticipato - lo tsunami dei sondaggi : Matteo Salvini gode - Luigi Di Maio travolto : Uno tsunami sulle elezioni balneari. I sondaggisti sono unanimi: di fronte all'ipotesi di Voto il 29 luglio 5 agosto, è da mettere in preventivo un aumento dell'astensionismo del 10%, e svantaggi ...

Luigi Di Maio - la mamma del capo politico del M5S : “Non sa dire bugie. Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : Luigi Di Maio, visto attraverso gli occhi della sua mamma. “Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano (cittadina in provincia di Napoli, ndr). Era un paese tranquillo dove ha goduto dell’affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all’età di otto anni”. Parole di ...

La mamma di Di Maio a Oggi : "Luigi non sa proprio dire bugie" : Come quella certezza granitica di avere conosciuto Paolo Savona, proposto e scartato come ministro dell'Economia soltanto quindici giorni fa, nonostante sia lo stesso economista ad avere detto in un ...

La mamma di Di Maio : 'Luigi non sa dire bugie' : Per me è il migliore dei figli possibili', continua la Esposito, che sostiene che la politica non abbia cambiato suo figlio: 'È rimasto lo stesso. L'ho trovato invece maturato nel suo percorso. Non ...

La mamma di Di Maio : "Mio figlio Luigi è lo scarrafone più bello che ci sia. I congiuntivi? La consecutio temporum da noi è di casa" : "Luigi? Per me è lo scarrafone più bello che ci sia. È stato sempre un grande comunicatore, un ragazzo con l'innata capacità di trasferire agli altri l'idea dei diritti e dei doveri. Sono una mamma fortunata e, forse grazie all'educazione della famiglia, ha avuto la capacità di interpretare i bisogni degli ultimi. Per me è il migliore dei figli possibili". Sulle pagine del settimanale Oggi, la mamma di ...

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Luigi Di Maio e le piroette su impeachment - Matteo Salvini ed euro ipse dixit : , in questo video, troviamo sia le dichiarazioni circa l'impeachment, quanto quelle circa la non uscita dall'euro con Savona Ministro dell'Economia, . O ancora: 18 dicembre 2017: "Se si dovesse ...

Luigi Di Maio : "O governo Conte o voto subito" : "Noi siamo stati responsabili e chiamiamo tutti alla responsabilità". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5s, conversando con l'agenzia di stampa Agi a Montecitorio."Crediamo che il più grande errore sia stato quello di respingere il governo del cambiamento 48 ore fa. Ora ci sono due strade: o far partire il governo Conte con una soluzione ragionevole o si va al voto subito" osserva ancora Di Maio, di fatto replicando ...

Matteo Salvini : "Luigi Di Maio riapre al governo? Non siamo al mercato - al voto" : Matteo Salvini richiude a una nuova trattativa per formare un governo assieme al Movimento 5 stelle. Lo fa durante una diretta Facebook. Di Maio riapre all'ipotesi di un governo M5S-Lega tendendo la mano al Colle? riapre "A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato - afferma Salvini -. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci ...

