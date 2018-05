L' Ue mette sotto schiaffo Salvini per le cene di lusso a carico dei

Moody's mette l'Italia sotto l'osservazione - spread alle stelle : golpe finanziario su Lega e M5s : Un terremoto che farebbe collassare prima le banche, e poi l'economia. La notizia arriva nella tarda serata di venerdì. La grande finanza si muove contro il governo di Lega e M5s , non ancora nato, e ...

GF sotto scacco - chiesto l'oscuramento : "Rischia di compromettere sviluppo psichico e morale dei minori" : Detto fatto. L'annunciato esposto del Codacons all'Agcom è stato presentato e ora il reality rischia grosso. L'associazione dei consumatori chiede l'oscuramento...

Roma - la Uefa mette sotto inchiesta Pallotta per 'condotta scorretta'. La risposta del presidente : 'Inappropiata è condotta Uefa' : Il presidente James Pallotta è sotto inchiesta dalla Uefa con l'accusa di 'condotta scorretta' per le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Roma-Liverpool dello scorso 2 maggio. 'È assolutamente ...

“Fermatevi - maiali”. Follia pura in treno : gli amanti focosi si lasciano andare tra i sedili - sotto gli occhi di tutti. Quando una ragazza - schifata - chiede loro di smettere - ecco come reagiscono. In pochi secondi - a bordo succede di tutto. Scene allucinanti : come rendere meno noioso un viaggio in treno, di quelli così lunghi da far perdere la pazienza anche al più sereno dei viaggiatori nell’attesa di giungere finalmente alla fermata giusta? La maggior parte di noi, trovandosi in una simile situazione, opterebbe per soluzioni più banali come una partita a carte con i compagni di viaggio, la lettura di un libro o magari la visione di un bel film sfruttando il wifi del convoglio. Una coppia ...

Sesso - l'errore che commettete sempre a letto. Disastro sotto le lenzuola - ma sapete che lei...? : Ci sono una serie di errori che i maschi commettono a letto superati i trent'anni. Errori che possono spingere lei a sperimentare fuori dalla coppia. Uno psicologo dell'Università del Texas afferma che una donna, dopo i 30, può essere portata a tradire perché ha più fantasie sessuali e sarebbe più d

Xiaomi promette di mantenere il proprio margine di profitto sotto il 5% : Al termine dell'evento nel corso del quale è stato presentato Xiaomi Mi 6X, il CEO Lei Jun ha confermato che il margine di Xiaomi su tutti i prodotti non supererà mai il 5%. L'articolo Xiaomi promette di mantenere il proprio margine di profitto sotto il 5% proviene da TuttoAndroid.

Milan - la proprietà cinese mette sotto accusa Mirabelli : Stop dalla Cina all'arrivo di Bernard a parametro zero. Intanto Elliott spinge per un nuovo corso tecnico

Sotto la doccia : tutti gli errori da non commettere : C’è a chi piace farla ascoltando musica ad alto volume; c’è chi predilige il rigoroso silenzio e chi si prende tutto il tempo, considerandola un momento di relax, una sorta di coccola irrinunciabile per staccare, anche so lo per pochi minuti, la spina dallo stress quotidiano. Ma sono tanti gli errori da non commettere stando Sotto la doccia. Mai utilizzare acqua troppo calda che rende secca la cute, facendola disidratare. L’acqua deve essere ...

“Non si deve permettere”. Massimo Giletti - che caos! Sotto gli occhi delle telecamere - il conduttore protagonista di una lite furibonda. Spettatori increduli - urla e parolacce : Tutto era iniziato con una storia di denunce coraggiose, fatte da chi è stufo di dover Sottostare a un sistema malato e perverso che ostacola gli imprenditori con la forza della violenza e delle minacce. Ed è finito con una lite furiosa che agli Spettatori non è certo sfuggita, un siparietto allucinante che ha lasciato a bocca aperta chi era collegato in quel momento da casa. Luogo dello scontro verbale che si è consumato Sotto gli occhi ...

Tangenti nella Sanità - la Regione Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti : Dalle verifiche sul patrimonio alle partecipazioni societarie, ai controlli incrociati sul tenore di vita dei coniugi. Ma non solo: la novità, è il modulo per i segnalatori di condotte illecite

Tangenti nella Sanità - la Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti : Dalle verifiche sul patrimonio alle partecipazioni societarie, ai controlli incrociati sul tenore di vita dei coniugi. Ma non solo: la novità, è il modulo per i segnalatori di condotte illecite

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Isola dei famosi - Striscia la Notizia mette sotto torchio Venier e Bossari : 'Sì - è successo - e quindi?'. Prova tombale : È ricorsa al Var, Striscia la Notizia , per inchiodare l' Isola dei famosi sul caso cannagate . Il tg satirico di Canale 5 ha riascoltato la diretta dello scorso 29 gennaio in cui l'ex naufrago ...