Lucia Bramieri furiosa con Danilo | «Le donne si amano | non sono uno spiedino da infilare»

Danilo Aquino/ Difeso a Mattino 5 : "la frase su Lucia Bramieri strumentalizzata" (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino Difeso a Mattino Cinque: la battuta infelice su Lucia Bramieri è stata usata per alzare un polverone? Le ultime news (Grande Fratello 2018) .(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:35:00 GMT)

Lucia Bramieri/ Continueranno le polemiche sul Telegatto? (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri , Continueranno anche stasera in studio dopo l'eliminazione le polemiche sul Telegatto e su chi davvero dovrebbe conservarlo a casa? (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:12:00 GMT)

Lucia Bramieri a Domenica Live/ Pace fatta con la Nizar? "Fuori andremo molto d'accordo" - Aida : "So perdonare" : Lucia Bramieri ospite a Domenica Live dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello 2018, le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:36:00 GMT)

Karina Cascella attacca Lucia Bramieri : l’invito di Barbara d’Urso : Lucia Bramieri criticata da Karina Cascella: interviene Barbara d’Urso Lucia Bramieri non ha fatto in tempo oggi a fare il suo ingresso nel salotto di Barbara d’Urso che è stata subito attaccata da Karina Cascella. La bionda opinionista ha infatti affermato che si era meravigliata per il fatto che sia tornata a Domenica Live dopo che, come le avevano segnalato i suoi followers, al Grande Fratello aveva dichiarato di non voler ...