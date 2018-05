Lorenzo Riccardi | il personaggio controverso di Uomini e Donne

Sara Affi Fella non sceglie Lorenzo Riccardi : la reazione di Nicolò : Lorenzo Riccardi non è stato scelto da Sara: il commento di Nicolò Ferrari E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stata finalmente l’attesissima scelta di Sara Affi Fella. I corteggiatori ad arrivare fino alla fine sono stati Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. E a sorpresa la bella tronista di origini napoletane ha scelto Luigi. Una scelta sicuramente sofferta, ma ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - la reazione di Lorenzo Riccardi : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia. Oggi pomeriggio si è chiuso ufficialmente il trono di SARA AFFI FELLA, l'ultima tronista di Uomini e Donne rimasta ancora in carica. È stata infatti registrata la puntata della SCELTA e sono già emerse le indiscrezioni: ha espresso la sua preferenza per LUIGI ...

Uomini e donne - come sta Lorenzo Riccardi dopo l'incidente : «Alla scelta di Sara ci sarò» Video : Il 29 maggio si registrerà una delle ultime puntate di Uomini e donne con Sara Affi Fella , che dovrà fare la sua scelta tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccard i. Fino all'ultimo è stata a rischio la ...

“Uscito dall’ospedale”. Uomini e Donne : come sta Lorenzo Riccardi. Ecco la verità su cosa è successo e sulle sue condizioni : Arrivano finalmente aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Riccardi. Tanta preoccupazione per i fan di ‘Uomini e Donne’, più in particolare per i sostenitori di Lorenzo che sono venuti a conoscenza di un ricovero improvviso per il ragazzo. La notizia riguardo ciò che gli è accaduto si è sparsa a macchia d’occhio sul web e non solo. A confermare il tutto è stato poi il suo amico Nicolò Ferrari. Mentre tutti attendevano di ...

Lorenzo Riccardi ha avuto un incidente : a rischio la scelta di Sara? : Uomini e Donne, Sara Affi Fella: incidente per Lorenzo Riccardi Ieri pomeriggio ci sarebbe dovuta essere la scelta a Uomini e Donne di Sara Affi Fella. Tuttavia, inspiegabilmente, è saltata all’ultimo minuto, lasciando di stucco i tantissimi fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, i quali hanno iniziato a pensare che magari Sara Affi Fella non abbia ancora le idee chiarissime su chi scegliere tra Luigi ...

