Londra celebra Marco Bellocchio

Fendi celebra a Londra il lancio della Capsule Collection FF Reloaded : Con la primavera sono arrivati non solo tanti nuovi trend, ma anche alcune griffatissime Capsule Collection che non aspettano altro che essere svelate. Tra queste c’è FF Reloaded di Fendi , celebra ta il 13 aprile a Londra con un evento esclusivo: FF Reloaded Experience. Un party decisamente fuori dal comune, che si è svolto nello storico e misterioso tunnel dei graffiti del Lost Rivers, in Leake Street, nel cuore della street art londinese. ...

Londra - arriva ‘Olivo’ : 6 locali che celebrano la cucina italiana made in Sardegna : Possiamo finalmente mettere da parte vecchi retaggi per cui il ristorante italiano all’estero sia un triste ricordo sbiadito di una cucina tanto amata, buona solo da rimpiangere. In terra britannica sbarca un marchio made in Italy che raccoglie 6 location, tra ristoranti tematici e shop enogastronomici, e riassume il miglior concetto dello slow food nostrano. E’ Olivo, che parla di origini e tradizioni sarde ed esprime il meglio che il Bel Paese ...