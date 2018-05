Logistica e trasporti per le isole | mai così collegate

Trasporti : continua 'due giorni' di Alis - focus su Logistica : ... in grado di dare uno slancio all'economia italiana. Al centro dei lavori di oggi stanno le tematiche del settore che riguardano le sinergie con i diversi interporti che giocano un ruolo fondamentale ...

Trasporti : continua ‘due giorni’ di Alis - focus su Logistica : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – continua ‘La Due Giorni di Alis” che da ieri raccoglie a Sorrento il mondo dei Trasporti e della logistica con l’obiettivo di mettere le basi per lo sviluppo di modalità di trasporto sempre più sostenibili ed efficienti, in grado di dare uno slancio all’economia italiana. Al centro dei lavori di oggi stanno le tematiche del settore che riguardano le sinergie con i diversi interporti che ...

Trasporti : Flc - droni soluzione possibile per Logistica 4.0 : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – ‘L’automazione della supply chain e l’ottimizzazione dell’ultimo miglio possono prendere in considerazione l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto. La tecnologia già esiste, i grandi colossi sono molto avanti con le sperimentazioni e in Cina sono già una realtà. Il legislatore deve accompagnare queste innovazioni in grado di risolvere alcune problematiche della ...

Trasporti : Flc - droni soluzione possibile per Logistica 4.0 (2) : (AdnKronos) – ‘In questo contesto ‘ ha detto Malvestio ‘ la possibilità di usare i droni in alcune situazioni appare interessante. Questa tecnologia può essere molto utile nel processo di automazione dei magazzini, utile per fluidificare e velocizzare i processi. Anche alcune tipologie di consegne potrebbero beneficiare di questa modalità: penso alle zone isolate, difficilmente raggiungibili in alcuni periodi ...