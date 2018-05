Lo spread e il «rischio» di voto a luglio rilanciano la trattativa fra i partiti

Effetto Mattarella sui mercati L’instabilità porta lo spread a 300 Ora risparmi davvero a rischio : Borsa in caduta libera e spread alle stelle, oltre 300, con le agenzie di rating come Moody’s che preannunciano il downgrade del nostro merito di credito. Ovvio e del tutto prevedibile per chiunque mastichi un po’ di finanza Segui su affaritaliani.it

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento». Pesano contratto di governo e lo spread oltre i 200 punti : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...