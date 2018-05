Lo sgombero del più grande campo migranti di Parigi

Bari - processi in tenda dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia : “Quaranta gradi e zanzare”. E se piove rischio allagamento : Il caldo torrido, le zanzare e il rischio che i disagi continuino, ma al contrario, nel caso in cui arrivasse la pioggia. A Bari è emergenza dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia, perché nelle tre tende allestite nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici si svolgono circa 200 udienze al giorno di rinvio dei processi penali. Tutte velocissime: aperte e chiuse con aggiornamenti a “date ...

Bari - processi nelle tende dopo sgombero del palazzo di Giustizia per rischio crollo. “Vicenda squallida. E il ministero sapeva” : Tre tende refrigerate, una da 200 metri quadri e due da 75, con bagni chimici all’esterno. Così si svolgeranno da lunedì le udienze di rinvio dei processi penali ordinari a Bari dopo lo sgombero del PalaGiustizia per il rischio crollo, con la stessa procura del capoluogo pugliese che indaga sulle gravi criticità strutturali. Le udienze con detenuti continueranno a celebrarsi nelle sedi di piazza De Nicola, aula bunker di Bitonto ed ex ...

Le foto dell’ultimo sgombero della ZAD - in Francia : La polizia ha cacciato gli attivisti che ancora occupavano la grande area in cui avrebbe dovuto sorgere il nuovo aeroporto di Nantes, che però il governo ha rinunciato a costruire The post Le foto dell’ultimo sgombero della ZAD, in Francia appeared first on Il Post.

Blitz municipale - sgombero all'ex Enaip Operazione nell'area del lungomare dove dormono senzatetto : Pescara - Dalle prime ore di questa mattina diversi agenti della Polizia municipale di Pescara, coordinati dal maggiore Danilo Palestini stanno eseguendo lo sgombero della struttura Ex Enaip che si trova sul lungomare nord di Pescara, al confine con il territorio comunale di Montesilvano (Pescara). Nell'area, dismessa da tempo, e utilizzata come accampamento di fortuna di senzatetto, sono state trovate dieci persone senza fissa dimora: si ...

Via degli Alpini a Merate È l'ora dello sgombero : Accelerazione nella pratica di sgombero degli appartamenti pignorati di via degli Alpini, all'interno del complesso condominiale 'I Pioppi'. La custode giudiziaria degli immobili Simona Panzeri ha ...

sgombero di Milano - le immagini della Polizia - LaPresse - : Le immagini della Polizia che all'alba di giovedì mattina è intervenuta a Milano per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, ritenuto al centro di un ...

Torino - presidio CasaPound contro l’ex Moi : “Negozi chiusi per colpa del degrado. sgombero immediato” : “Avevo un’attività commerciale in questa piazza ma l’ho dovuta spostare in centro perché dopo le cinque di sera la clientela non veniva più, sia per il buio ma anche per la presenza degli stranieri nell’ex Moi, e così sta succedendo a tante altre attività del quartiere”. così commenta le ragioni del presidio per richiedere lo Sgombero delle palazzine dell’ex Moi, una commerciante della zona attorno a piazza ...