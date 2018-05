“Lo ha fatto davanti al figlio” Dramma vicino Monza Immediato l’arrivo di ambulanze e

Playoff NBA – LeBron James esalta il talento di Tatum : “Lo apprezzo. È fatto per diventare un…” : LeBron James esalta il talento di Jayson Tatum dopo la vittoria in gara-7 contro i Celtics: il numero 23 dei Cavs si è dimostrato un grande estimatore del talento del rookie di Boston Se nonostante le pesanti assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward i Boston Celtics sono arrivati in Finale di Conference, il merito è anche di Jayson Tatum. Il talento pescato al Draft con la pick numero 3 dai Boston Celtics si è rivelato non soltanto un giocatore ...

“Lo ha fatto per lui”. Giulia De Lellis - il nuovo tatuaggio la dice lunga. Nel disegno - un messaggio che ai fan non è sfuggito : Due anni e mezzo insieme, poi la decisione a sorpresa di fare un passo indietro, lasciando a bocca aperta i fan che non riescono ancora a capacitarsi di quella rottura. Ha decisamente fatto scalpore la rottura tra Giulia De Lellis e Andre Damante, un amore scoppiato nel corso di Uomini e Donne quando i due si erano conosciuti e innamorati. Lui era al servizio di Maria De Filippi nel ruolo di tronista, lei la bella corteggiatrice capace di ...

GF : Angelo Sanzio si sbottona. Durante la cena ha spifferato tutto : “Lo abbiamo fatto” : Il Grande Fratello sta scatenando una serie infinita di polemiche. Sotto attacco il dubbio gusto del reality che ha detta di tanti (persino secondo Alfonso Signorini) sta sfociando nell’abisso del trash. In queste ore è stata confezionata la ciliegina da mettere sulla torta. Durante la scorsa serata, infatti, Angelo Sanzio ha raccontato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Il giovane ha svelato di aver avuto un rapporto ...

“Lo ha baciato!”. Ken umano all’attacco (e l’altro ‘rosica’). Lo ha fatto proprio con lui - il bello e ribelle dell’edizione numero 15 : Il Ken umano. Esatto, proprio lui. L’attrazione – senza offesa, non ce ne voglia il caro Rodrigo – che Barbara D’Urso ha scelto per ridare brio al Grande Fratello edizione numero 15. Un’ edizione che i ben pensanti non guarderebbe neppure con il binocolo – come la più sfigata squadra di serie A un trofeo europeo (potete aggiungere un nome qualsiasi a discrezione del vostro credo calcistico – impallinata dalla critica e presa di mira da ...

“Ma è senza mutande!”. Grande Fratello choc - eccone un’altra. ‘In libertà’ davanti agli altri (e all’Italia intera) : “Lo ha fatto come se stesse a casa sua…” e naturalmente le telecamere riprendono tutto. Et voilà - il trash è (ancora) servito! : Abbiamo imparato a conoscere Alberto, il Tarzan di Viterbo, soltanto in questi ultimi giorni, ovvero dopo che senza indugi si è messo dalla parte di Aida, nell’eterna lotta tra il male minore e il male peggiore, all’interno della casa del Grande Fratello. Solo qualche giorno fa, durante la diretta serale, aveva ironizzato coi suoi compagni di “Dormire con il phon nel comodino”. Era notte e seduti in veranda, i concorrenti si stavano ...

“Lo hanno fatto prima di ucciderla e smembrarla”. Pamela Mastropietro - ecco cosa è successo alla 18enne romana prima della orribile fine a Macerata. Altri particolari choc che emergono dalle indagini : Sono in programma sabato i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso mese di gennaio. Mesi difficili, di indagini serrate, interrogatori e fiumi di inchiostro. Una storia dalle tinte fosche che ora si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo la Procura infatti Innocent Oseghale il nigeriano coinvolto in prima persona nell’omicidio di Pamela l’avrebbe “costretta ad avere un rapporto sessuale ...

“Lo hanno fatto!”. Gf : notte torrida e hot. I due concorrenti sono stati beccati e a quanto pare qualcuno ha visto ‘il fattaccio’. La coppietta nega tutto - ma i fatti parlano da soli : “Vi ho sgamato” : È diventato uno dei dilemmi più gettonati del Grande Fratello, almeno per i fan. In queste ore, oltre alla faida ‘tutti contro Aida’, si è sviluppato anche il filone hot. In molti infatti si chiedono se Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti hanno consumato. Da quando si sono conosciuti i due concorrenti non si levano gli occhi (e non solo) di dosso. L’imprenditore campano che è entrato nella casa come fidanzato di Nina Moric ...

Isola - Stefano “Lo ha fatto subito”. Dopo tre lunghi mesi in Honduras - De Martino è arrivato in Italia. Felice - soddisfatto ma con un desiderio enorme… La prima cosa quando è tornato? Ovviamente - questa : Eccoci. Ci siamo. Mancano poche ore e poi scopriremo chi sarà il vincitore della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Un’edizione piena di colpi di scena, quella di quest’anno, che ha sollevato non poche polemiche. Tutto è iniziato con Eva Henger che, durante la seconda puntata, ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. Quell’accusa è costata ...

Cannes 2018 - “Loro” film di Sorrentino assente/ “La natura del progetto ci ha fatto esitare” - parla Frémaux : Paolo Sorrentino con il film "Loro" è il grande assente di Cannes 2018. “Ci ha fatto dubitare la natura del progetto”, ha spiegato Therry Frémaux. Le selezioni non sono ancora concluse.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:10:00 GMT)

“Lo hai fatto anche con lei!”. Uomini e Donne - tra Gemma e Giorgio è scontro totale. Si erano promessi di ignorarsi per sempre - ma la Galgani lo ha tirato in ballo su un argomento (molto) ‘particolare’ e Manetti si è imbufalito. Parole di fuoco : Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto ...