Livorno | “benzina a spese del Comune e auto di servizio per spostamenti privati”

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Nonostante lo avessero già condannato in primo grado per episodi simili risalenti al 2009, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione civile deldi, aveva continuato imperterrito. In almeno 47 occasioni. “Sistematicamente”, secondo le indagini, usava l’diperprivati. “Si appropriava” per “consumo personale” di beni e materiali ottenuti per “esigenze di solidarietà” della Protezione civile e usava per “scopi personali anche la carta carburante del”. L’ultima volta, poco prima dell’operazione che lo ha portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: durante un viaggio di ritorno da Firenze, dicono gli inquirenti, aveva versato “gasolio in una propria tanica che, come spesso ha fatto durante le indagini, anche ieri ha portato a casa per il ...