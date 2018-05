' L' Italia è in pericolo' | parla l' ex giudice della Corte Costituzionale

La canna più lunga del mondo è in arrivo - ed è tutta Italiana Video : Mentre in Italia continuano a nascere giorno dopo giorno, a ritmo costante ed incessante, nuovi punti vendita per il commercio della cosiddetta 'erba legale', il nostro paese – o meglio, un gruppo di settantasette 'rollatori professionisti', selezionati nei dintorni di Milano – rischia di entrare nel Guinness dei primati, proprio per meriti ricollegabili alla pianta più famosa al mondo, che con ogni probabilita' è ormai anche la più amata dagli ...

Giro d’Italia - a Imola è spettacolo : Bennett fa doppietta Video : Doveva essere una delle giornate più tranquille di questo Giro d’Italia, [Video] una tappa da consegnare ai velocisti. Invece prima del traguardo di Imola la corsa ha riservato sorprese ed emozioni da battaglia vera. Il maltempo ha spezzato il gruppo, con diversi nomi importanti rimasti dietro che hanno rischiato grosso prima di tornare davanti. Mohoric ha poi fatto uno show nel finale, ma con uno spunto più da finisseur che da velocista Sam ...

Italia : ecco chi è il nuovo commissario tecnico scelto dalla FIGC Video : Adesso è arrivata l'ufficialita': sara' mister Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana. Come si apprende dal sito ufficiale dell'Ansa Agenzia Nazionale Stampa Associata, l'allenatore marchigiano ha firmato poche ore fa il contratto con la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio. La presentazione ufficiale agli organi di stampa - come si apprende da un comunicato della Federcalcio - avverra' in una ...

Giro d’Italia - ecco perché Chaves è andato in crisi Video : Sono finite improvvisamente nella decima tappa le speranze di Jhoan Esteban Chaves di conquistare il Giro d’Italia. Lo scalatore colombiano, vincitore sull’Etna [Video]e secondo in classifica generale alle spalle del compagno di squadra Simon Yates, si è staccato nei primi chilometri di una tappa che sembrava una giornata di transizione per gli uomini di classifica. Invece in maniera inattesa Chaves ha perso contatto sulla salita ad inizio tappa ...

Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Video : 2 Poche ore fa è arrivata l'ufficialita' dalla Federazione italiana Giuoco Calcio, Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale maggiore italiana [Video]. L'ex allenatore dell'Inter ha rescisso nella giornata di ieri con lo Zenit San Pietroburgo dopo l'ultima gara del campionato russo. Lunedì ha firmato il contratto che lo leghera' alla formazione azzurra per due anni, fino agli Europei itineranti del 2020. Nelle ...

La Juventus è campione d'Italia Video : 2 La Juventus ha ottenuto il settimo scudetto consecutivo grazie al pareggio a reti bianche in casa della Roma di Di Francesco, ormai sicura della qualificazione nella prossima Champions League. Per Massimiliano Allegri questo è il quarto Double vinto grazie anche alle 4 Coppe Italia. Per quanto riguarda la sfida del Marassi tra Sampdoria e Napoli, quest'ultimi hanno ottenuto tre punti [Video], ormai inutili visto il pari ...

Leone Lucia è arrivato per la prima volta in Italia Video : chiara ferragni e Fedez stanno vivendo una vera e propria favola. Sembrano i protagonisti di uno di quei film romantici a lieto fine, di un sogno. Non manca loro davvero niente. Sono giovani, felici, all'apice del successo e soprattutto innamoratissimi. Una gioia che adesso è arrivata alle stelle, con la nascita del loro primo figlio Leone. Coccolato da tutti, fin dal giorno della sua nascita è stato riempito d'amore e di regali. Nato a Los ...

Celiachia - al via la Settimana Nazionale : per l'Italia c'è un dato pericoloso Video : La Celiachia è una patologia che non può essere sottovalutata. E' questo il messaggio che si vuole far passare attraverso la Settimana della Celiachia, un evento che ne racchiudera' tanti in giro per l'Italia, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica. L'idea è quella di favorire tempestive diagnosi attraverso l'informazione dei cittadini e studiare delle strategie che possano favorire l'accesso alla cosìddetta dieta gluten free. Settimana ...

Giro d’Italia - Viviani : 'Ecco qual è la differenza rispetto all’anno scorso' Video : È un super Viviani quello che ha iniziato il Giro d’Italia 2018 [Video]. Il campione olimpico della pista ha risposto alle attese della vigilia che lo volevano come il velocista di riferimento della corsa. Viviani ha vinto entrambi gli sprint in Israele, con due volate molto diverse ma concluse entrambe con delle vittorie schiaccianti. A conclusione della trasferta israeliana il corridore veronese ha tracciato un primo bilancio davvero ...

Giro d’Italia 2018 - per Viviani è già doppietta Video : Si chiude ancora nel segno di Elia Viviani [Video]la trasferta in Israele del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quickstep ha ribadito la sua chiara supremazia sugli altri sprinter del gruppo, gestendo a suo piacimento il finale di Eilat, traguardo della tappa numero tre. La corsa non si è accesa nei tanti chilometri pedalati nel deserto del Negev, dove si temeva il forte vento che invece ha spirato per lo più a favore annullando la bagarre. ...

Napoli in lutto - è morto un pezzo di storia della musica Italiana Video : La citta' di Napoli, così come tutta Italia, si è fermata di fronte ad una notizia drammatica e che sicuramente lascera' un velo di tristezza in tutti quanti. Si è spento, infatti, un vero e proprio cimelio della musica italiana lasciando una sensazione di vuoto in tutti gli amanti di questa profonda arte. La celebre cantante Maria Rosaria Pariso, meglio conosciuta come la regina del Festival di Napoli Maria Paris, si è spenta all'eta' di 86 ...

Bullismo al Grande Fratello - per l'Italia e la trasmissione è scandalo Video : E' nella trasmissione del Grande Fratello che si manifesta un'episodio vergognoso e, triste a dirsi, proprio davanti a tutta l'Italia, dove molti giovani hanno visto la scena e sicuramente non ne hanno tratto alcun insegnamento. Le minacce all'interno della casa Al Grande Fratello 15 va in onda la cattiveria dei concorrenti nei confronti di Aida Nizar, la partecipante di origine spagnola. Gli uomini del Grande Fratello hanno fatto diverse ...

Salvini : 'Accordo M5S-PD? È una presa in giro per gli Italiani' Video : Matteo #Salvini non ci sta ad assistere in silenzio alla nascita di un governo M5S-PD [Video]. Il leader della Lega, infatti, si è scagliato duramente in diretta su Facebook contro una possibile intesa tra i dem e i pentastellati: È un accordo che va contronatura ed è un'evidente presa in giro nei confronti degli italiani. Se fossi un elettore dei Cinque Stelle - ha tuonato il leghista - avrei vergogna. Parole pesantissime che vanno direttamente ...

Cosa c'è dietro la morte del dj svedese Avicii? I suoi successi in Italia Video : E' avvolta nel mistero la morte del dj Avicii, trovato senza vita a Muscat, [Video]capitale dell'#Oman. Sul decesso dell'uomo dovra' essere fatta luce nelle prossime ore. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP #avicii 01. Era considerato il 're dell'elettronica svedese'. La morte misteriosa del dj svedese Avicii Avicii è stato trovato morto in una camera d'albergo dove non sarebbe stato ...