' L' Italia è in pericolo' | parla l' ex giudice della Corte Costituzionale

Blastingnews

: Il #GovernoConte è già un pericolo per l'Italia - di @claudiocerasa - ilfoglio_it : Il #GovernoConte è già un pericolo per l'Italia - di @claudiocerasa - redazioneiene : Le nostre scuole sono sicure? @AlyMartinelli indaga sui possibili rischi sismici delle strutture scolastiche in Ita… - susanna_barina : @chedisagio Ma scusate ha 83 anni ci vuole tempo prima che si renda conto del pericolo che sta subendo l’Italia un po’ di rispetto ?? -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) "Cari figli non miei ma siete figliPatria. L'è in": inizia così il discorso di Paolo Maddalena, ex. "Ricordo bene l'articolo 32, prima linea: Difendere la Patria è dovere sacro del cittadino . Non capisco perché i giovanini sono dispersi" continua il noto magistrato in un video-discorso di 6 minuti pubblicato sui social e volto a spronare la mente del popolono, popolo che sta attraversando un periodo molto critico e complesso. Per il giurista moltissimini, soprattutto i giovani, sono smarriti e dispersi, addirittura indifferenti da quanto accade ogni giorno nella nostra nazione. Maddalena prosegue affermando che in fondo la colpa non è del popolo ma dell'informazione sbagliata, del linguaggio pubblicitario e politico che avrebbe divulgato cose non vere: "Tutto viene determinato da speculatori finanziari ai ...