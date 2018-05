L’ISIS ha rivendicato l’attentato di martedì a Liegi | in Belgio

L’ISIS ha rivendicato l’accoltellamento di ieri a Parigi : Intorno alle 21 un uomo ha ucciso una persona e ne ha ferite quattro in pieno centro, prima di essere ucciso dalla polizia The post L’ISIS ha rivendicato l’accoltellamento di ieri a Parigi appeared first on Il Post.

L'ISIS ha rivendicato l'attentato contro la commissione elettorale a Tripoli - in Libia : È quello in cui mercoledì sono state uccise 12 persone