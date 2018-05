L’ipotesi di un governo politico rianima Piazza Affari | spread giù a 270 | euro a 1 | 16

Rispunta L’ipotesi di un governo M5S-Lega. Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi. Meloni apre : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. Domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Rispunta L’ipotesi di un governo M5S-Lega. Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. Domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

L’ipotesi voto a luglio blocca il governo : Il premier incaricato è salito al Quirinale per sciogliere la riserva, ma se ne è andato senza rilasciare dichiarazioni. Giornata di mercati nel caos|

Governo - L’ipotesi dell’Istituto Cattaneo : “Alleanza M5s-Lega avrebbe 90% seggi uninominali e maggioranza qualificata” : Quasi il 90 per cento dei seggi uninominali nelle due camere, 72 deputati in più e una pattuglia di senatori che si ingrosserebbe superando quota 200. È lo scenario ipotizzato dall’Istituto Cattaneo in caso di un alleanza-cartello elettorale tra M5s e Lega, al netto di un comportamento identico da parte dei votanti in caso di ritorno alle urne nei prossimi mesi. A Forza Italia e Pd resterebbero “una manciata di seggi urbani, a Milano ...

Governo M5S-Lega - dubbi del Colle su Conte premier. Torna L’ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta L’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Cresce L’ipotesi di un incarico a Giorgetti : Nelle prossime ore Giancarlo Giorgetti potrebbe ricevere dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico di formare un Governo. È l’indiscrezione, corroborata da un certo numero di conferme, che circola a pochi minuti dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Alla cerimonia sono presenti tre ministri uscenti - Dario Franceschini, Val...

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta L’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

Esecutivo - i 5 nomi in campo e L’ipotesi di un “governo del presidente” : I leader di Lega e Movimento 5 Stelle, i presidenti di Camera e Senato e la carta Giorgetti. Il numero due del Carroccio rimetterebbe in gioco il Pd. A giorni la scelta del Quirinale

Governo - L’ipotesi di un’alleanza M5S – PD. Soluzione istituzionale o fantapolitica? : Quale Governo? Col secondo turno di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, si moltiplicano le ipotesi. Congetture, dal momento che la sola certezza è l’assenza di una maggioranza parlamentare degli schieramenti che si sono presentati al voto il 4 marzo. Sarebbe possibile, nei numeri, un esecutivo Lega-M5S. Salvini non ha alcuna intenzione di rompere l’alleanza che ha portato il centrodestra ad esser la ...