Lilli Gruber | scoop in diretta a ' Otto e Mezzo' | ' Salvini ha già deciso di dire no a Di

Milly Carlucci da Lilli Gruber a Otto e Mezzo - sconcerto in diretta : come viene introdotta : A Otto e Mezzo di Lilli Gruber , per fare il punto sull'intricata situazione politica, c'era anche Milly Carlucci , un interlocutore 'pop'. E la conduttrice di Ballando con le Stelle è stata introdotta con un titolo quantomeno curioso, quello che vedete campeggiare nella foto ...

Matteo Salvini - Antonio Padellaro da Lilli Gruber : 'Guardatelo bene. Cosa gli ha chiesto Mattarella al Colle' : 'Ma avete visto Matteo Salvini in faccia? La domanda non è cos'ha detto lui a Sergio Mattarella , ma cos'ha detto Sergio Mattarella a Salvini'. Antonio Padellaro del Fatto quotidiano , ospite di Lilli ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber "buca" le dichiarazioni di Silvio Berlusconi : Sarebbe dovuto essere un confronto dedicato alla stretta attualità politica, ma sul finale si è al contrario trasformato in un appuntamento anacronistico e superato. Già perché mentre ad Otto e mezzo si tentava di conoscere la decisione di Silvio Berlusconi sulla possibilità di far nascere un governo a guida Cinque Stelle-Lega, proprio l’ex presidente del Consiglio dava il suo via libera a tale ipotesi, pur non concedendo la fiducia.Una ...

Di Maio e la domanda indiscreta di Lilli Gruber : “Queste sono le cose che mi imbarazzano di più…” : Negli ultimi minuti della sua trasmissione, Otto e mezzo (su La7), la conduttrice e padrona di casa Lilli Gruber ha preferito andare oltre le trattative per il governo per dedicarsi a ben altre questioni. E a Luigi Di Maio, ospite in studio insieme a Massimo Franco, ha chiesto della sua ultima relazione, mostrando alcune foto di giornali di gossip che lo ritraggono insieme a Giovanna Melodia, avvocato e consigliera comunale di Alcamo L'articolo ...

Attacco di tosse a Otto e Mezzo : Lilli Gruber interrompe la diretta – Video : Lilli Gruber, Attacco di tosse a Otto e Mezzo Fastidioso imprevisto in diretta per Lilli Gruber: ieri sera la conduttrice di Otto e Mezzo ha accusato un improvviso Attacco di tosse che le ha letteralmente strozzato la voce e le ha impedito di concludere la diretta su La7. Quando si dice ‘rimanere senza parole’… https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=JKHFoSwnuDU La giornalista era ormai alle battute finali del suo ...

