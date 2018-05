Liegi | urla Allah Akbar e spara sulla folla | 3 morti In un video il momento in cui viene

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotte e un passante. Il killer urlava «Allah Akbar». Si indaga per terrorismo : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Sparatoria a Liegi - uccise due poliziotte e un ragazzo. Morto anche il killer : «Urlava Allah Akhbar» : Prima di venire abbattuto dalle teste di cuoio il pregiudicato ha pugnalato e freddato due agenti con la loro stessa pistola, ha ucciso un 22enne a sangue freddo e preso in ostaggio una donna. Le autorità belghe indagano per terrorismo.

Liegi - sparatoria davanti a liceo : uccisi un passante e due agenti. La polizia ammazza il killer. “Urlava Allah Akbar” : Due poliziotti e un passante sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato a sua volta colpito e ammazzato. Altri due agenti sono rimasti feriti durante la fuga dell’assalitore, che avrebbe preso in ostaggio una donna mentre tentava di evitare la cattura. Secondo i passanti, riporta Vtm News, l’uomo urlava “Allah Akbar” ed era stato fermato per un controllo di ...