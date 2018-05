Liegi | l’attentatore grida ‘Allahu Akbar’ e viene apostrofato da una donna con un

Liegi - entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore viene ucciso dalla polizia : In un video l’intervento delle forze speciali della polizia belga che neutralizza l’uomo che martedì ha sparato nel centro di Liegi uccidendo due agenti e un passante. L’autore della sparatoria era uscito da poco dalla vicina prigione di Lantin. Ed è in seguito ad un controllo di documenti che la situazione sarebbe precipitata. L'articolo Liegi, entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore viene ...