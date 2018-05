Liegi | Isis | killer era nostro soldato

Liegi - Isis rivendica attentato. La donna ostaggio : "Salva perché musulmana" : 'È stato un nostro soldato'. Con queste parole l' Isis ha rivendica to l'attacco che ieri a Liegi , in Belgio, ha causato la morte di cinque persone, incluso lo stesso terrorista Benjamin Herman, ...

Killer Liegi aveva già ucciso sera prima - Isis rivendica

L’ISIS ha rivendicato l’attentato di martedì a Liegi - in Belgio : Amaq, l’agenzia di stampa affiliata allo Stato Islamico (ISIS), ha rivendicato l’attentato di martedì di Liegi, in Belgio, nel quale un uomo ha ucciso tre persone e ha ferito due poliziotti, prima di essere ucciso dalla polizia. Amaq ha scritto che The post L’ISIS ha rivendicato l’attentato di martedì a Liegi, in Belgio appeared first on Il Post.