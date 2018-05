Liegi | il killer ha ucciso anche la sera prima dell' attacco

Liegi - killer aveva già ucciso prima : 10.20 Sono quattro le vittime di Benjamin Herman: l'uomo che ieri ha ucciso tre persone a Liegi è anche l'autore dell'omicidio di un uomo la sera prima della strage. Lo ha confermato il ministro dell'Interno belga Jan Jambon alla radio Bel Rtl. La vittima si chiamava Michael Wilmet, 30 anni, un ex detenuto conosciuto da Herman.

Liegi - “killer non era radicalizzato - ma in carcere dal 2003”. Il ministro : “Aveva già ucciso la sera prima” : Non era schedato come radicalizzato – a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento – ma l’uomo che il 29 maggio ha seminato il terrore in centro a Liegi, uccidendo tre persone e ferendone quattro, era presente in modo indiretto in tre dossier dell’intelligence. Ed era in carcere già dal 2003. Il suo nome è Benjamin Herman, sostengono gli inquirenti, ha 31 anni ed è nato nel paesino della birra trappista ...

Liegi - “killer non era radicalizzato - ma in carcere dal 2003”. Uscito con il 14esimo permesso premio : Non era schedato come radicalizzato – a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento – ma l’uomo che il 29 maggio ha seminato il terrore in centro a Liegi, uccidendo tre persone e ferendone quattro, era presente in modo indiretto in tre dossier dell’intelligence. Ed era in carcere già dal 2003. Il suo nome è Benjamin Herman, sostengono gli inquirenti, ha 31 anni ed è nato nel paesino della birra trappista ...

Il killer di Liegi Benjamin Herman aveva ucciso il giorno prima dell'attacco : L'autore della strage di Liegi, Benjamin Herman, ha ucciso anche un altro uomo, Michael Wilmet, il giorno prima dell'attacco in cui sono morti due poliziotti e un passante. A rivelarlo è la tv belga RTBF: la vittima, di 30 anni, conosceva Herman e il suo corpo senza vita è stato trovato all'interno di un'abitazione a On, nel comune belga di Marche-en-Famenne.Secondo la RTBF, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di martello e l'arma ...

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotte e un passante. Il killer urlava «Allah Akbar». Si indaga per terrorismo : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Killer di Liegi non era tra radicalizzati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sparatoria Liegi - premier Belgio : killer non era tra radicalizzati : Il killer di Liegi non era tra gli schedati come sospetti radicalizzati del Belgio. Lo ha affermato il premier belga Charles Michel al termine della riunione del Consiglio di sicurezza convocato dopo ...

Belgio - sparatoria a Liegi : uccisi due poliziotte e un passante - 'Il killer ha gridato Allah Akbar' : Il nome dell'omicida, ha riferito il premier belga Charles Michel, compare solo in modo indiretto in tre dossier , due rapporti della Sicurezza di Stato e uno della polizia che riguardavano "altre ...

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotti e un passante. Il killer urlava «Allah Akbar». Si indaga per terrorismo : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Liegi : killer era schedato per radicalizzazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Belgio - sparatoria a Liegi : uccise due poliziotte e un passante - 'Il killer ha gridato Allah Akbar' : Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha confermato che l'assalitore ha aggredito alle spalle due poliziotte prima con un coltello, poi si è impossessato delle loro armi da fuoco e le ha uccise. ...

Sparatoria a Liegi - uccise due poliziotte e un ragazzo. Morto anche il killer : «Urlava Allah Akhbar» : Prima di venire abbattuto dalle teste di cuoio il pregiudicato ha pugnalato e freddato due agenti con la loro stessa pistola, ha ucciso un 22enne a sangue freddo e preso in ostaggio una donna. Le autorità belghe indagano per terrorismo.

Belgio - sparatoria a Liegi : uccise due poliziotte e un passante | Media : 'Il Killer ha gridato Allah Akbar' : Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha confermato che l'assalitore ha aggredito alle spalle due poliziotte prima con un coltello, poi si è impossessato delle loro armi da fuoco e le ha uccise. ...

Sparatoria a Liegi - uccisi due poliziotti. Morti anche un passante e il killer. «Urlava Allah Akhbar» : Non ancora chiare le cause dello scontro a fuoco: l’uomo avrebbe preso in ostaggio una donna e poi sparato contro gli agenti. Secondo fonti di polizia citate dai media belgi, l'uomo che ha sparato avrebbe gridato `Allah è grande´prima di essere ucciso