Liegi | il killer aveva già ucciso la sera prima dell’attentato Isis rivendica

Liegi : Isis - killer era nostro soldato : ANSA, - ROMA, 30 MAG - Il killer di Liegi "era un soldato dello Stato islamico": così l'Isis rivendica, attraverso l'agenzia Amaq citata dal Site, la paternità dell'attacco a Liegi, in Belgio. Tutte ...

Liegi : Isis - killer era nostro soldato : ROMA, 30 MAG - Il killer di Liegi "era un soldato dello Stato islamico": così l'Isis rivendica, attraverso l'agenzia Amaq citata dal Site, la paternità dell'attacco a Liegi, in Belgio.

Liegi - il killer aveva già ucciso la sera prima della sparatoria | Per la Procura è "omicidio terroristico"

Il killer di Liegi aveva già ucciso la sera prima : Il killer di Liegi, Benjamin Herman, che ieri ha ucciso due poliziotte e un passante prima di essere "neutralizzato" dalla forze dell'ordine la sera prima avrebbe commesso un altro omicidio: la vittima è un uomo 30 anni, come spiegato dal ministro dell'Interno Jan Jambon, trovato cadavere in casa a circa 50 km da Liegi. Si trarrebbe di un ex detenuto che Herman conosceva secondo i media locali. I morti sulla spalle di Herman sono dunque ...

Belgio - sparatoria a Liegi : uccisi due poliziotte e un passante | "Il killer ha gridato Allah Akbar"

Liegi - il killer aveva già ucciso la sera prima della sparatoria : Benjamin Herman avrebbe tolto la vita a un ex detenuto che conosceva. La conferma arriva dal ministro dell'Interno.

Sparatoria Liegi - premier Belgio : killer non era tra radicalizzati

Liegi - il killer aveva già ucciso la sera prima della sparatoria

Il killer di Liegi ha ucciso un amico prima della strage In strada con le armi - Foto : Aveva 36 anni, dal 2003 entrava e usciva dal carcere dove forse si era radicalizzato. Era in permesso: stava scontando una pena fino al 2020

Liegi - ministro dell'Interno : 'Killer aveva già ucciso la sera prima' - : Secondo il titolare del dicastero belga, prima di assassinare due poliziotte e un passante, Benjamin Herman aveva ucciso un 30enne il 28 maggio. Il governo però sottolinea: per parlare di terrorismo ...

Liegi - il killer ha ucciso anche la sera prima dell'attacco : Poche ore prima dell'attacco a Liegi , il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un'abitazione a On, nel comune belga di Marche-en-Famenne. La vittima, Michael Wilmet, ex detenuto ...

Liegi - killer aveva già ucciso prima : 10.20 Sono quattro le vittime di Benjamin Herman: l'uomo che ieri ha ucciso tre persone a Liegi è anche l'autore dell'omicidio di un uomo la sera prima della strage. Lo ha confermato il ministro dell'Interno belga Jan Jambon alla radio Bel Rtl. La vittima si chiamava Michael Wilmet, 30 anni, un ex detenuto conosciuto da Herman.