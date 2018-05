ilfattoquotidiano

: Liegi, entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore viene ucciso dalla polizia… - Cascavel47 : Liegi, entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore viene ucciso dalla polizia… - dammidamangiare : RT @fattoquotidiano: Liegi, entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore viene ucciso dalla polizia htt… - TutteLeNotizie : Liegi, entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) In unl’intervento delledella polizia belga che neutralizza l’uomo che martedì ha sparato nel centro diuccidendo due agenti e un passante. L’autore della sparatoria era uscito da poco dalla vicina prigione di Lantin. Ed è in seguito ad un controllo di documenti che la situsarebbe precipitata. L'articoloinle. In unilin cui l’attentatore viene ucciso dalla polizia proviene da Il Fatto Quotidiano.