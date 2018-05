Liegi - donna ostaggio : “Io sono stata risparmiata perché musulmana” : Liegi, donna ostaggio: “Io sono stata risparmiata perché musulmana” Liegi, donna ostaggio: “Io sono stata risparmiata perché musulmana” Continua a leggere L'articolo Liegi, donna ostaggio: “Io sono stata risparmiata perché musulmana” proviene da NewsGo.

Liegi - l’attentatore grida ‘Allahu Akbar’ e viene apostrofato da una donna con un ‘vaffa…’. Lui risponde sparando : Un video amatoriale girato da una donna su un balcone di un appartamento sotto cui è passato il killer di Liegi mostra l’uomo, vestito di nero e con le due armi in mano sottratte alle poliziotte uccise, gridare a più riprese nella strada ormai già deserta “Allahu Akbar“. Lo ha pubblicato la tv belga Rtbf sul suo sito. La donna, mentre filma la scena, lo apostrofa in francese, “sei fortunato che non sia armata, altrimenti ...

A Liegi un uomo ha ucciso tre persone e preso una donna in ostaggio : Due poliziotti sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato ucciso. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Soir, citando fonti di polizia, intorno alle 10.30 di questa mattina un uomo ha aperto il fuoco contro due poliziotti all'altezza del caffè Augustins. Dandosi alla fuga ha poi preso in ostaggio una donna, nel centro città.Coups de feu à Liège, ...

