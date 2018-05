Lichtsteiner a un passo dall' Arsenal

Calciomercato - definito il futuro di Lichtsteiner : firma ad un passo con l’Arsenal : Lichtsteiner alle prese con il Calciomercato, il calciatore ex Juventus si appresta a firmare con l’Arsenal un nuovo contratto biennale Altro che Cina o Mls, Lichtsteiner ripartirà dalla Premier League dopo i successi con la Juventus. In Inghilterra sono certi, la sua firma con l’Arsenal è davvero ad un passo dal concretizzarsi. Il calciatore svizzero sarà impegnato con il Mondiale in Russia, dopodichè si potrebbe unire al team del ...