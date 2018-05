L’ex Miss Francia | “Ho la cellulite e non mi vergogno”

Chi è Carlo Cottarelli : L’ex commissario alla spendig review verso l’incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

Chi è Carlo Cottarelli - L’ex commissario alla Spending Review che potrebbe diventare premier : Il professor Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tra poco riceverà un mandato esplorativo per l'avvio di un governo tecnico che traghetti il Paese alle prossime elezioni e rimanga in carica almeno fino all'approvazione della legge di stabilità, ovvero almeno fino al dicembre 2018. Ma chi è Carlo Cottarelli?Continua a leggere

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi delL’ex premier nella partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

“Con i nostri figli…”. Max Biaggi - il rammarico di Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia torna sulla loro storia : “Ma c’ero io” : Max e Bianca. La decisione del primo e le lacrime della cantante. In mezzo lei, Eleonora Pedron la ex compagna del centauro quattro volte campione del mondo in 250 che più volte è stata accostata al corsaro nero dopo la rottura con la Balti. Un legame solido il loro, rimasto intatto malgrado il divorzio per amore dei figli. Lei, Eleonora, la prima a correre in ospedale dopo l’incidente. Sempre lei, Eleonora che al settimanale Oggi si lascia ...

“L’amore fa bene”. Chiabotto da infarto. L’ex Miss Italia - innamoratissima del nuovo fidanzato - vola a Santo Domingo insieme alla sorella Serena e si mostra così : nuovo fidanzato e nuova vita per Cristina Chiabotto. Dopo essere stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Portofino con il manager Marco Roscio, L’ex miss Italia vola nella Repubblica Dominicana con la sorella Serena per una vacanza di relax e mare. Sui social le sue forme mozzafiato in bikini hanno conquistato i follower. Non ci sono foto sul suo profilo con il nuovo amore, il manager Marco Roscio, con cui è stata paparazzata da Chi a ...

Addio alL’ex vicebrigadiere Gaetano Luppino - contaminato dall’uranio impoverito in missione : Era stato dichiarato inidoneo e congedato per la malattia ma il Ministero non gli aveva riconosciuto la causa di servizio.Continua a leggere

Alessia Prete al GF 15 : Chi è L’ex Miss di Volvera? : Alessia Prete al GF 15: chi è la studentessa di Volvera? Originaria di Torino, la gieffina ha alle spalle alcuni concorsi di bellezza, fra cui Miss Italia 2016. Ha conquistato infatti la fascia di Tv, Sorrisi e Canzoni e quella di Miss Sorriso, ma ora pensa solo alla sua carriera universitaria. Alessia Prete al GF 15 potrebbe trovare quell’uomo ideale che tanto cerca: prima di scoprire cosa succederà nella Casa, conosciamola da vicino: ecco ...

“È nata!”. Felicità per L’ex Miss Italia. Ha annunciato la nascita della sua bimba in modo molto particolare - ma soprattutto con un mese di ritardo : “Che dono essere madre” : È una delle miss Italia più amate di sempre. Bellissima, questo è un fatto, ma anche con una classe innata e un modo di fare che in tenti ammirano. Tra le sue qualità un’incredibile discrezione che la porta a essere estremamente protettiva nei riguardi della sua vita privata e dei suoi affetti. Giusy Buscemi lo scorso anno si è sposata in gran segreto con il regista Jan Michelini nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma e le foto ...

“Ecco la nuova (giovane) fidanzata di Fabio Fulco”. L’ex di Cristina Chiabotto esce allo scoperto e davanti ai flash dei paparazzi scatta il bacio. Lei? 23 anni - capelli neri e fisico ‘da miss Italia’ : Dopo il dolore per l’addio da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco, 43 anni, ritrova il sorriso. È stato il settimanale ”Chi”, in edicola da mercoledì 4 aprile, a pubblicare le immagini che ritraggono l’attore mentre bacia una ragazza. Questa è la prima volta che Fabio Fulco si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine della storia d’amore, durata 12 anni, con l’ex miss Italia Cristina ...