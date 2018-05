Lewandowski pronto all' addio al Bayern

Bayern - Lewandowski pronto all'addio : 'I motivi di fondo non sono isoldi o un club specifico, perchè tutti i migliori club delmondo vorrebbero avere il miglior attaccante del mondo nelleloro file', ha aggiunto il manager israeliano ...

Lewandowski - addio al Bayern/ L’agente : è pronto per una nuova sfida - club già avvisato : Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:46:00 GMT)