Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto,abbiamo rinunciato alle presidenze di Camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio. Abbiamo provato la strada con il centrodestra e poi con il M5S. A questo punto non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile E' questa, a quanto si apprende da fonti leghiste, la posizione delle ultime ore del partito di Matteo Salvini sulla crisi di governo.(Di mercoledì 30 maggio 2018)