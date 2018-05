Lega | non ostacoliamo soluzioni a emergenze ma presto al voto

Lega : non ostacoliamo soluzione - poi voto : 12.08 Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto,abbiamo rinunciato alle presidenze di Camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio. Abbiamo provato la strada con il centrodestra e poi con il M5S. A questo punto non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile E' questa, a quanto si apprende da fonti leghiste, la posizione delle ultime ore del partito di ...

Governo - Lega 'Non ostacoliamo soluzioni per emergenze'. Di Maio 'Governo Conte o elezioni'. E Cottarelli attende : • RIFLETTORI PUNTATI SUI MERCATI Ma mentre la situazione politica è in stallo si annuncia per i mercati un'altra giornata in trincea . Persino gli Usa ci stanno monitorando. 'Stiamo tenendo d'...

Governo - Giorgetti al fatto.it : “M5s-Lega? Non si poteva 3 giorni fa non vedo come si possa oggi”. “Elezioni? A settembre” : “L’ipotesi Governo M5S-Lega è difficile che maturi. Giorgetti premier? Ipotesi fantasiosa”. Giancarlo Giorgetti, intercettato da ilfattoquotidiano.it tra Camera e Senato smorza gli entusiasmi di pentastellati e leghisti. “Se non c’erano le condizioni tre giorni fa è difficile che ci siano adesso, però vediamo. Ora c’è Cottarelli che sta tentando di fare il Governo e se i voti non ce li avrà dovremo studiare un ...

Steve Bannon : 'Ecco chi ha sabotato il governo M5s e Lega'. Clamoroso - non è la Germania : Clamoroso: non è stata la Germania a sabotare il governo di M5s e Lega . Ne è sicuro Steve Bannon , il guru della destra 'alternativa' americana e vicinissimo ideologicamente ai populisti europei: '...

Impeachment per Mattarella?/ Di Maio - frattura Lega-M5s : "Salvini 'cuor di leone' non lo vuole più" : Impeachment contro Mattarella? M5s chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, 'Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, ne risponderanno'.

Governo - M5S e Lega : “Cottarelli non ha i numeri. Urne prima possibile”. Marcucci (PD) : “Voto subito. Anche a luglio” : Andare al voto a luglio? “La decisione spetta al Presidente della Repubblica ma è chiaro che a questo punto, per la situazione di crisi causata da Lega e M5s, prima si va alle elezioni meglio è”. Così il senatore dem Marcucci interrogato sulla possibilità di un repentino ritorno alle Urne. “Dopo quello che ha fatto Mattarella la parola deve tornare al popolo – è invece il punto di vista leghista espresso dal senatore ...

Grillo “calma” M5S : “Politica e non violenza”/ E Di Maio lavora sull'alleanza con la Lega : Beppe Grillo scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:58:00 GMT)

Di Maio e il caso dei nomi alternativi a Savona proposti al Quirinale : il Colle smentisce e la Lega non ne sa nulla : “Io avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, nomi come Bagnai e come Siri. Ma non andavano bene”. Sono diventate un caso le frasi di Luigi Di Maio dallo studio di Pomeriggio 5 intervistato da Barbara D’Urso. Alla domanda infatti se non si poteva trovare una soluzione invece di insistere sul nome già bocciato, il capo politico M5s ha dichiarato che aveva avanzato altre opzioni che però non sono state prese in ...

Elezioni anticipate - Razzi : “Potrei candidarmi con la Lega. Chiamo sempre Berlusconi ma non mi risponde mai” : “Ricandidarmi alle prossime Elezioni? Io sono pronto, nella vita bisogna essere sempre pronti per andare avanti. Chi si ferma è perduto. Ci sono tantissime possibilità che io mi candidi con la Lega. Ho sempre sostenuto e sostengo Berlusconi, ma lo Chiamo sempre per incontrarlo e lui non mi risponde”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che aggiunge: “Io alla fine per fare ...

Di Maio sceglie l’alleanza con la Lega E ordina : “Non parlate male di Matteo” : Fermi tutti. Nessuno tocchi Matteo Salvini. Il futuro alleato. L’ordine di scuderia è partito. Lo staff ha chiesto a tutti gli eletti del M5S di non rilasciare dichiarazioni contro la Lega, nessuna insinuazione tipo quelle che stanno circolando e che sollevano sospetti sul suo doppio gioco. Usare la voglia di governo del M5S per crescere nei consen...

Bannon a Lega e M5S : avanti non mollate : "L'Italia è importante a livello globale, è al centro del mondo politico" e per questo secondo Bannon "Bruxelles, Francoforte, Davos, Berlino,Wall Street non hanno consentito la formazione del ...